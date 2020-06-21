الصين .. بكين تسجل 22 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت الصين اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في اعداد إصابات كورونا في العاصمة بكين، التي تشهد موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقال التلفزيون الصيني، إن بكين سجلت يوم السبت 22 إصابة مؤكدة.





وأضافت أن هناك 3 حالات مشبته بإصابتها بفيروس كورونا، كما سجلت 3 حالات أخرى بدون أعراض.





وتعرضت الصين لضغط كبير، لا سيما من الولايات المتحدة، من أجل نشر بيانات عن تفشي فيروس كورونا الناتج عن فيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة وسط مدينة ووهان في أواخر العام الماضي.





وبينما قالت بكين إنها قدمت أحدث نتائجها إلى منظمة الصحة العالمية بخصوص الفيروس، ألقت الحكومة الأمريكية باللوم على الصين، بسبب تحركها بشكل بطيء لاحتواء الوباء.



