وضع السيارة على P بناقل الحركة الأوتوماتيك يمنع تدحرجها بشرط

وأوضح راينهارد أنه على الرغم من وضع السيارة على الوضع "P " كاف من الناحية التقنية لتأمين السيارة ضد التدحرج بشكل ذاتي وذلك بفضل وجود قفل ميكانيكي في تروس ناقل الحركة، إلا أن الحمل الزائد بسبب وقوف السيارة على منحدر قد يتسبب في تجاوز القفل وتدحرج السيارة لذلك يجب تأمين السيارة بشكل إضافي من خلال شد فرامل اليد.





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