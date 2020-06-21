وضع السيارة على P بناقل الحركة الأوتوماتيك يمنع تدحرجها بشرط

الكثير من قائدي السيارات يتساءلون هل وضع السيارة على "P " بناقل الحركة الأوتوماتيك يمنع تدحرج السيارة .
وفي هذا السياق أجاب أحد خبراء السيارات الألماني راينهارد بوخسدروكر أنه ينبغي دائما على قائدي السيارات تأمين السيارة، وأن تكون مجهزة بناقل الحركة الأوتوماتيكي من خلال استعمال فرامل اليد حتى وأن كان ذراع نقل الحركة على الوضع P""
وفي هذا السياق أجاب أحد خبراء السيارات الألماني راينهارد بوخسدروكر أنه ينبغي دائما على قائدي السيارات تأمين السيارة، وأن تكون مجهزة بناقل الحركة الأوتوماتيكي من خلال استعمال فرامل اليد حتى وأن كان ذراع نقل الحركة على الوضع P""
وأوضح راينهارد أنه على الرغم من وضع السيارة على الوضع "P " كاف من الناحية التقنية لتأمين السيارة ضد التدحرج بشكل ذاتي وذلك بفضل وجود قفل ميكانيكي في تروس ناقل الحركة، إلا أن الحمل الزائد بسبب وقوف السيارة على منحدر قد يتسبب في تجاوز القفل وتدحرج السيارة لذلك يجب تأمين السيارة بشكل إضافي من خلال شد فرامل اليد.
اقرأ أيضا