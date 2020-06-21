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تعليم

بالكمامة .. مدير تعليم القليوبية أمام مركز توزيع الأسئلة لمتابعة نقل صناديق امتحانات الثانوية العامة

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:31 ص
اثناء متابعة نقل
اثناء متابعة نقل امتحانات الثانوية العامة
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ياسمين بدوي

توجه، منذ قليل، طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية إلى  مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمحافظته، حيث يتابع عجلان بنفسه منذ الصباح الباكر توزيع الأسئلة بنظام ودقة على جميع مدارس محافظة القليوبية.



وحرص عجلان وجميع مسئولي المركز على ارتداء الكمامات أثناء عملية متابعة نقل صناديق اسئلة الثانوية العامة.

  


جاء ذلك بحضور الأستاذ هشام الخطيب مسئول مركز توزيع الأسئلة،  ونوار شمخ مدير إدارة المخازن بالمديرية.



ومن ناحية أخرى تتابع الآن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عملية وصول صناديق كراسات امتحان اللغة العربية  إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة في شتى أنحاء الجمهورية.



كما تتابع غرفة عمليات التعليم وصول كراسات امتحاني التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء التي من المقرر أن يتسلمها طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد 21 يونيو 2020 ، ليجيبوا اسئلتها من المنازل ضمن المواد غير المضافة للمجموع ، ثم يعيدوا  تسليمها بعد الإجابة عنها يوم 3 يوليو 2020.



وتتم عملية نقل صناديق كراسات امتحانات الثانوية العامة من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان الثانوية العامة وسط حراسة أمنية مشددة من رجال وزارة الداخلية.



يأتي ذلك استعدادا لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 اليوم ، حيث يمتحن طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا ، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

المستجد.


وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن هناك إجراءات أمنية مشددة لتأمين عملية نقل أوراق امتحانات الثانوية العامة 2020 إلى لجان الامتحان منعًا لتسريبها.


وقال المصدر لـ "صدى البلد": لقد تم وضع كراسات امتحانات الثانوية العامة 2020 داخل صناديق معدنية محكمة الإغلاق، وتم وضع الصناديق فى مراكز توزيع الأسئلة، ويتم تأمينها من قبل حراسة من الأمن الإدارى للوزارة والمديريات إلى جانب حراسة الشرطة.



وأضاف المصدر: كل صندوق من الصناديق المعدنية المجهزة لنقل امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ستكون مغلقة بـ2 قفل، أحدهما قفل رقمي.



وأوضح المصدر أن هناك مادة بكل صندوق، ويوجد مع كل صندوق ظرفًا خاصًا به التعليمات الخاصة بفتح الصندوق، والرقم الخاص بفتحه، ويفتح فى موعده.



وأشار المصدر إلى أن الصندوق نفسه يكون مرقمًا من الخارج، ورقمه مرتبط بكلمة سر التي تم توزيعها على رئيس كل لجنة امتحانية.



وأوضح المصدر ، أنه يتم استخدام هذه الصناديق عن طريق وضع الأسئلة بداخلها بعد تظريفها فى مظاريف ورق وبلاستيكية لتحقيق أكبر قدر من التأمين للأسئلة والحفاظ على سريتها الكاملة ويتم فتحها داخل اللجنة بمعرفة رئيس لجنة السير.



وأفاد المصدر بأنه سيتم توزيع مظاريف الاسئلة يوميا في تمام الساعة 10 صباحا على ان يتسلم مراقبي الادوار المظاريف الخاصة باللجان المكلف بالاشراف عليها ، وتكليف ملاحظ واحد فقط من كل لجنة بإستلام الكراسات الخاصة بجمته مع مراعاة أن يبدأ التوزيع بالنموذج أ ويكون التوزيع باللجنة المجاورة بدءا من النموذج ج وذلك حتى تتناسب نماذج الكراسات الباقية مع مخطط التوزيع المعمول به .


 وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن هناك إجراءات أمنية مشددة لتأمين عملية نقل أوراق امتحانات الثانوية العامة 2020 إلى لجان الامتحان منعًا لتسريبها.

بالكمامة .. مدير تعليم القليوبية أمام مركز توزيع الأسئلة لمتابعة نقل صناديق امتحانات الثانوية العامة
بالكمامة .. مدير تعليم القليوبية أمام مركز توزيع الأسئلة لمتابعة نقل صناديق امتحانات الثانوية العامة
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