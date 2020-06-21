ترامب يصف المتظاهرين بالبلطجية.. ومظاهرات بالقرب من تجمعه الانتخابي في تولسا

قالت الشرطة في مدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما الأمريكية إن مجموعات كبيرة من المتظاهرين يتجولون بالقرب من أول حشد انتخابي لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسية منذ 3 أشهر.





وبحسب "سي إن إن"، قالت شرطة تولسا إن هذه الجماعات تتسبب في مشاكل مرورية لكنها تتظاهر بسلمية.





وطالبت الشرطة من الناس تجنب منطقة وسط مدينة تولسا ، إن أمكن.





وأضافت الشبكة أن المتظاهرين هتفوا بـ"حياة السود مهمة" امتدادا للتظاهرات المناهضة للعنصرية على خلفية مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد ضابط شرطة أبيض.





من جانبه قال ترامب لمؤيديه:"إنكم محاربون. كان لدينا بعض الأشخاص السيئين للغاية في الخارج. كانوا يفعلون أشياء سيئة. لكنني أقدر ذلك حقًا"، واصفا إياهم بأنهم أساس سيئين للغاية و"بلطجية".



