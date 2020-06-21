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رياضة

أخبار الرياضة.. رحيل لاعب الأهلي للدوري البرتغالي.. مرتضى يعلن مفاجأة.. نادي مصر يرفض المشاركة في مسحات كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:15 ص
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
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عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" أمس، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة بشأن الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، أبرزها:

وافقت إدارة الأهلي بشكل مبدئي على رحيل ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم المعار لسموحة إلى الدوري البرتغالي بناء على العرض الذي تلقاه اللاعب خلال الساعات الماضية.

أعلن نادي مصر، تأجيل تدريبات الفريق، لأجل غير مسمى، بالإضافة إلى عدم المشاركة في المسحات الطبية الخاصة باتحاد الكرة.

قال تامر النحاس، وكيل مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن هناك جلسة سيعقدها مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأحمر، خلال 48 ساعة للحديث حول تجديد عقد اللاعب.

طالب الإعلامي محمد فاروق مُقدم برنامج البريمو على قناة Ten مسؤولي النادي الأهلي بعد إتمام صفقة طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب نظرا لمغالاة النادي فى مطالبه المادية.

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك مفاجأة سارة لجماهير النادي.

وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اللوم لطارق السيد، لاعب الفريق السابق، على تصريحاته خلال ظهوره على إحدى الفضائيات.
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