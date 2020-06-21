قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. الطب الوقائي يتفقد اللجان بالإسماعيلية

وتفقد فريق الطب الوقائي بعدد من اللجان وغرف العزل مع اضافة بعض التجهيزات بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي.

الخاص بامتحانات الثانوية العامة في يوم الامتحان الأول حيث اطمأن علي سير العمل داخل المركز

مبكرة من صباح اليوم الأحد مركز توزيع





وأشاد الدكتور خالد خلف بالجهود التي تقوم بها مديرية أمن الإسماعيلية بقيادة اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية مؤكدا أن رجال الشرطة الشرفاء الأوفياء دائما يرفعون لواء الوطنية ويقدمون نموذجا متميزا في جميع المحافل كما أشاد سيادته بالقائمين علي مركز توزيع الأسئلة والجهد المبذول من أجل الخروج بهذه الصورة المشرفة متمنيا التوفيق للجميع .





ويؤدي 8730 ألف طالب وطالبة امتحان اللغة العربية أمام 37 علي مستوى 8 إدارات بالإسماعيلية حيث تم الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم بجميع اللجان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعقيم اللجان والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة.





كما تم توزيع كافة الأدوات الطبية اللازمة من الكمامات والقفازات وغيرها علي جميع اللجان وذلك لتوزيعها على الطلاب والملاحظين قبل بدء الامتحان كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا.









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ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020، يؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد” الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.