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محافظات

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. الطب الوقائي يتفقد اللجان بالإسماعيلية

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:41 ص
الطب الوقائي يتفقد
الطب الوقائي يتفقد لجان الثانوية
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انجي هيبة
أجرى فريق من الطب الوقائي بصحة الإسماعيلية جولة تفقدية علي اللجان الامتحانية بالثانوية العامة، لمتابعة التجهيزات الأخيرة، وقبيل بداية امتحان اللغة العربية، بعد قليل.

وتفقد فريق الطب الوقائي بعدد من اللجان وغرف العزل مع اضافة بعض التجهيزات بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي.

كما تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد مركز توزيع الأسئلة الخاص بامتحانات الثانوية العامة في يوم الامتحان الأول حيث اطمأن علي سير العمل داخل المركز إلى جانب تسلم مسئولي توزيع الاسئله الصناديق الخاصة بكل إدارة تعليمية.

وأشاد الدكتور خالد خلف بالجهود التي تقوم بها مديرية أمن الإسماعيلية بقيادة اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية مؤكدا أن رجال الشرطة الشرفاء الأوفياء دائما يرفعون لواء الوطنية ويقدمون نموذجا متميزا في جميع المحافل كما أشاد سيادته بالقائمين علي مركز توزيع الأسئلة والجهد المبذول من أجل الخروج بهذه الصورة المشرفة متمنيا التوفيق للجميع .

ويؤدي 8730 ألف طالب وطالبة امتحان اللغة العربية  أمام 37  علي مستوى 8 إدارات  بالإسماعيلية حيث تم الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم بجميع اللجان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعقيم اللجان والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة.

 كما تم توزيع كافة الأدوات الطبية اللازمة من الكمامات والقفازات وغيرها علي جميع اللجان وذلك لتوزيعها على الطلاب والملاحظين قبل بدء الامتحان كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا. 


اقرا ايضا:

ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020، يؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو  اختبار اللغة الأجنبية الأولى  والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد” الاحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء  والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء  والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. الطب الوقائي يتفقد اللجان بالإسماعيلية
قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. الطب الوقائي يتفقد اللجان بالإسماعيلية
قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. الطب الوقائي يتفقد اللجان بالإسماعيلية
قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. الطب الوقائي يتفقد اللجان بالإسماعيلية
قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. الطب الوقائي يتفقد اللجان بالإسماعيلية
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