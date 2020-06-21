امتحانات الثانوية العامة.. التزام تام بالإجراءات الاحترازية بلجان المنوفية.. شاهد

شهدت مدرسة سدود الرسمية للغات بدء توافد الطلبة على اللجان لبدء امتحانات الثانوية العامة في أول يوم من أيام الامتحانات اليوم، الأحد.
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ويبلغ عدد الطلبة الذين سيؤدون الامتحان اليوم بالمنوفية 32 ألفا و532 طالبا وطالبة موزعين على 101 لجنة أساسية.
وشهدت اللجان التزاما تاما بالإجراءات الوقائية والاحترازية لدخول اللجان، حيث تم تعقيم جميع المراقبين والطلبة قبل دخولهم للجان لمنع انتشار العدوى.
كما اشترط رئيس اللجان على جميع الطلبة والمراقبين ضرورة ارتداء الكمامة كشرط أساسي لدخول اللجان.