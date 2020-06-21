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تعليم

امتحانات الثانوية العامة.. التزام تام بالإجراءات الاحترازية بلجان المنوفية.. شاهد

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:41 ص
الاجراءات الاحترازية
الاجراءات الاحترازية بلجان الثانوية العامة
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محمد أمين
شهدت مدرسة سدود الرسمية للغات بدء توافد الطلبة على اللجان لبدء امتحانات الثانوية العامة في أول يوم من أيام الامتحانات اليوم، الأحد. 

بعد التوقف بسبب كورونا مصنع غزل شبين الكوم  تعود للعمل بإنتاج 100 ألف كمامة يوميا 

ويبلغ عدد الطلبة الذين سيؤدون الامتحان اليوم بالمنوفية 32 ألفا و532 طالبا وطالبة موزعين على 101 لجنة أساسية.

وشهدت اللجان التزاما تاما بالإجراءات الوقائية والاحترازية لدخول اللجان، حيث تم تعقيم جميع المراقبين والطلبة قبل دخولهم للجان لمنع انتشار العدوى.

كما اشترط رئيس اللجان على جميع الطلبة والمراقبين ضرورة ارتداء الكمامة كشرط أساسي لدخول اللجان.
امتحانات الثانوية العامة.. التزام تام بالإجراءات الاحترازية بلجان المنوفية.. شاهد
امتحانات الثانوية العامة.. التزام تام بالإجراءات الاحترازية بلجان المنوفية.. شاهد
امتحانات الثانوية العامة.. التزام تام بالإجراءات الاحترازية بلجان المنوفية.. شاهد
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