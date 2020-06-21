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منوعات

بكين تخضع جميع عمال تسليم الأغذية والطرود لفحوص فيروس كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:37 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 تعمل العاصمة الصينية بكين على إجراء فحوصات لجميع العاملين في تسليم الأغذية والطرود للكشف عن فيروس كورونا المستجد في محاولة للحد من تفشي المرض في المدينة.

ومن المتوقع أن تكتمل فحوصات الحمض النووي في غضون الأسبوع المقبل، وفقًا لتقارير جلوبال تايمز.

ويقول مسؤولون إن ما يقرب من 2.3 مليون فحص من هذا النوع أجريت بالفعل في بكين.

وينطوي هذا النوع من الفحص على عينة مسحة مأخوذة من الجزء الخلفي من حلق الشخص أو الجهاز التنفسي، والتي يتم اختبارها بعد ذلك بحثًا عن وجود جينوم الفيروس الذي اجتاح العالم في الأشهر الماضية.

وشهدت بكين في الأسبوع الماضي ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا جميعها تقريبا مرتبطة بسوق ضخم لبيع المواد الغذائية.

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