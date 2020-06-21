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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 21-6-2020

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:02 ص
خضروات
خضروات
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علياء فوزي

يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار السلع الغذائية الرئيسية، ومن بينها الخضروات و الفاكهة خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 21 يونيو 2020، وفقا لآخر التحديثات من بوابة سوق العبور.


وسجل الليمون البلدي سعر يتراوح بين 20 و 25 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الطماطم من 1.75 إلى 3.75 جنيه، وكيلو البطاطس من 1.7 إلى 2.5 جنيه والبصل من 2.25 إلى 3.25 جنيه.. والكوسة من 1.50 إلى 4.5 جنيه.

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كما تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 2 إلى 7 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي من 1.50 إلى 4 جنيهات ، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 5 جنيهات والفلفل الحامي البلدي من 1.50 إلى 4 جنيهات.


وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 1.5 إلى 3.50 جنيه، والخيار الصوب من 2 لـ 4 جنيهات والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات ، والبامية بسعر 12 جنيها.


وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 3 و7 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 15 إلى 23 جنيها ، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات وبنجر 4 جنيهات.


وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1.50 إلى 5 جنيهات والباذنجان البلدي 1.50 إلى 5.50 جنيه والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 5.50 جنيه.


اسعار الفاكهة اليوم

كما تراوح سعر البرتقال الصيفي من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، والجريب فروت بسعر 7 جنيهات ، والعنب بناتي أحمر يترواح ما بين 4 إلى 9 جنيهات والعنب البناتي الأصفر يبدأ بسعر 5 جنيهات.


وسجل سعر التفاح المصري من 5 إلى 9 جنيهات، والكانتالوب من 3 إلى 7 جنيهات، والبلح السيوي 20 جنيها والبلح الأسواني بسعر 16 جنيها والجوافة من 5 إلى 9 جنيهات، والشمام من 4 إلى 7 جنيهات، والمانجو البلدي بسعر 15 جنيها، والبطيخ من 8 إلى 10 كيلو بسعر يتراوح بين 38 و42 جنيها.

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