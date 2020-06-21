شاهد.. أول كسوف للشمس بـ مصر والدول العربية فى 2020

ويعتبر هذا هو الكسوف الأول للشمس فى العام الميلادي الحالي 2020، وهو من النوع الحلقى، الذى يحدث عندما يكون القمر في مداره بعيدا عن الأرض فيغطي قرص الشمس ولكن ليس تماما، وتنتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمر المظلم.

وعرضت فضائية " اكسترا نيوز" بثًا مباشرًا ولقطات من مرصد حلوان يظهر فيها كسوف الشمس، حيث غطى القمر الشمس بالكامل.

نشر مركز الفلك الدولي، بث مباشر لحدوث ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس، والذي يمكن رؤيته في كل الدول العربية عدا معظم بلاد المغرب وموريتانيا.





وقال مركز الفلك الدولي، إن الكسوف سيكون حلقيا، في أجزاء من الدول أخرى مثل السعودية واليمن وسلطنة عمان.





وأشار إلى أن الكسوف الحلقي للشمس يحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل، فيحجب الشمس ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة، ولذلك يسمي بالكسوف الحلقي.









وتابع: بالنسبة للدول العربية فإن المناطق التي ستشاهد الكسوف الحلقي تقع داخل شريط ضيق يبدأ من جنوب السودان ويكون عرضه هناك 65 كيلومترا ويتجه شرقا ويستمر بالتناقص ليمر فوق اليمن ثم السعودية ثم سلطنة عمان، ويصبح عرضه في شرق السلطنة 33 كيلومتر فقط! وفي حين أن أجزاء من هذه الدول ستشهد الحدث ككسوف حلقي، فإن باقي أجزاءها وباقي الدول العربية ستشهده ككسوف جزئي.





أما بالنسبة للسودان سيمر شريط الكسوف الحلقي فوق منطقة صغيرة جدا تقع في أقصى جنوب شرق السودان في المنطقة الحدودية مع جمهورية جنوب السودان يبلغ طولها 14 كيلومتر فقط! ثم يمر فوق أثيوبيا ثم أريتريا ثم البحر الأحمر.





ويشاهد الكسوف ككسوف جزئي من باقي مناطق السودان، وسيكون الكسوف الحلقي المقبل في السودان عام 2038م، بالنسبة لليمن، سيمر الشريط الضيق للكسوف الحلقي من جنوب الحديدة مرورا بالجبين وجنوب مدينة صنعاء ثم مدينة مأرب ثم شمال محافظة حضرموت.





ويشاهد الكسوف ككسوف جزئي من باقي مناطق اليمن وسيكون الكسوف الحلقي المقبل في اليمن عام 2049م