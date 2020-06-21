وكيل نقل البرلمان: الدولة حققت معادلة دوران عجلة الإنتاج مع الحفاظ على العمالة

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إن الظروف الحالية فرضت على العاملين والمهتمين بقطاعات الصناعة والإنتاج ضرورة تحقيق المعادلة الصعبة فى الحفاظ على استمرار العمل والإنتاج وحماية العمال من الإصابة بالأمراض المعدية وفيروس كورونا بشكل خاص، وتوسيع دائرة الإحتياطات الصحية وإلزام المصانع بها للعاملين الذين تستوجب خطوط الإنتاج حضورهم للمصنع يوميا ودراسة مقترح بقاء العاملين بمصانعهم لأطول مدة ممكنة بشكل يسهل انحصار الوباء وتقليل ازدحام المواصلات العامة ودوران عجلة الإنتاج معًا.





وأضاف زين الدين أن هناك إصرارا من القيادة السياسية على حماية المواطنين من فيروس كورونا بالتوازى مع عدم تعطيل عجلة الصناعة، بما يعنى حماية العاملين فى القطاعات الصناعية، فالأمر الأساسى فى أى دولة هو حماية وسلامة مواطنيها وتوفير الاحتياجات الأساسية لحياتهم فى ظل مناخ آمن سياسيا واقتصاديا.





وطالب زين الدين بضرورة توفير متطلبات الإعاشة والإقامة لدى المصانع، وأكد أن هذه التكلفة سيتم تعويضها بسهولة من الإنتاج، وسوف تحمي المصنع والعاملين بها من العدوى.





وأكد ضرورة تحويل بعض خطوط الإنتاج إلى السلع المطلوبة حاليًا، مثل صناعة المطهرات والكمامات والمواد الغذائية وغيرها.