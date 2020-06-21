AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

"اتصالات النواب" عن تأخر الدولة من الانتهاء للتحويل الرقمي: تراخي المحليات وتعنتها هو السبب

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:30 م
التحول الرقمى
التحول الرقمى
Advertisements
فريدة محمد
انتقدت الدكتورة مي البطران عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أداء وزارة التنمية المحلية، متمثلة فى المحافظين ورؤساء الأحياء و المدن، بسبب تعنت إداراتها وعدم التعاون الإيجابي مع شركة المصرية للإتصالات، وهي المعنية بتغيير كابلات الإنترنت، وإدخال كابلات الفايبر ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، مشيرًة إلى أن التعنت مع وزارة الاتصالات واضح في تعمد تأخر إصدار تصاريح حفر الشوارع لتركيب شبكة الفايبر "الألياف الضوئية" التي تساعد على التحول الرقمي.

وأوضحت "البطران" في بيان صادر عنها، أن شركة المصرية للاتصالات هي المسؤولة عن توصيل الكابلات الفايبر للمؤسسات الحكومية الموجودة في كُل محافظة تمهيدًا للتحول الرقمي الذي تنشده مصر ضمن استراتيجيتها للتنمية المستدامة مصر 2030، لافتا إلى أن تعنت إدارات التنمية المحلية حال دون تمكين الشركة من توصيل الكابلات، وبالتالي طالبت بضرورة التنسيق مع الوزارات وتقديم كافة التسهيلات للانتهاء من مشروع التحول الرقمي قبل 30 يونيو المقبل، لإتاحة باقة من الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين رقميا على مستوي الجمهورية.

وتابعت عضو مجلس النواب: "هناك مبالغ مخصصة من ميزانية كُل وزارة لمشروع التحول الرقمي، وبالتالي فإن التأخر يسهم في تحويل هذه الأموال لبنود أخرى دون الاستفادة منها في مشروع رقمنة الخدمات الحكومية، وذلك على الرغم من حصول إدارات الأحياء والمدن على كافة المستحقات المالية من قبل الشركة المعنية لإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة". 

وأضافت "البطران" أن المشروع بالكامل سيستغرق نحو 30 شهرًا لربط 32 ألف مبنى حكومي بالشبكة الموحدة على مستوى الجمهورية لـ 27 محافظة باستثمارات تصل 6 مليارات جنيه لتقديم نحو 177 خدمة حكومية مميكنة للمواطنين طبقا لتصريحات وزارة الإتصالات، لذلك علي الجميع التكاتف للانتهاء من تحول كافة الخدمات والمؤسسات المصرية إلي عالم الرقمنة لمواكبة الثورة التكنولوجية الرابعة والتيسير علي المواطنين قضاء احتياجاتهم بسهولة وأمان واستفادتهم من التحول الرقمي في حياتهم اليومية والخدمات الحكومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لميكنة القطاعات الحكومية| محافظ الدقهلية يعلن بدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي

ترشيحاتنا

محمد صلاح على أعتاب إنجاز فريد بـ الدوري الإنجليزي

وزير الخارجية: حكومة الوفاق لم تحسن قراءة موقف الرئيس السيسي

مصدر: اتحاد الكرة يقرر استئناف مسابقة الدوري في أغسطس المقبل

بشكل سريع وفوري.. وزيرة الصحة تناشد الأطباء فوق سن المعاش للعمل بالأحياء المجاورة

من بينها الصفقات الجديدة.. لجنة التخطيط بالأهلي تبحث عددا من الملفات اليوم

امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

AdvertisementS

انتهاء امتحان عربي الثانوية العامة.. وتسليم الطلاب بوكليت الدين والاقتصاد والإحصاء لحله منزليا

بث مباشر لظاهرة الكسوف الجزئي للشمس.. شاهد

امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

عمليات التعليم: جار تتبع الصور المتداولة لامتحان عربي الثانوية العامة لاتخاذ اللازم

ضبط طالبين روجا لتسريب أجوبة امتحانات الثانوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

نقل طالب أزهري أثناء امتحانات الثانوية إلى المستشفى بسبب الاشتباه بإصابة كورونا.. فيديو وصور

هو ده اللى عندي.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد.. فيديو

قد ينتهي قبل ظهور العلاج.. بشرى سارة من الأطباء عن كورونا

العالم يؤيد السيسي.. أمريكا تدعم مصر بشأن ليبيا وتنقلب على تركيا وأردوغان

بسبب الشذوذ الجنسي.. ٣ شباب يقتلون محاسبا في الجيزة ويستولون على ١٩ ألف جنيه

منخفض شرق ليبيا.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة.. فيديو

تداول صور امتحان عربي الثانوية العامة على صفحات الغش بعد توزيعه في اللجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معلومات جديدة عن لامبورجينى أوروس 2021 الجديدة.. صور

الأول في هذا العام.. شاهد لقطات من كسوف الشمس اليوم

لاعبو الأهلي يخضعون للمسحة الطبية استعدادا لاستئناف التدريبات.. شاهد