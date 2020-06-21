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متراجعش مع أصحابك .. 5 طرق لتقليل توتر الامتحانات

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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رشا عوني
في الوقت الذي يخشى فيه طلبة الثانوية العامة ، الامتحانات في ظل الظروف الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا ، يلازمهم التوتر المستمر والذي قد يتسبب في عدم التحصيل بشكل جيد ويؤثر على تركيز الطالب خلال الامتحانات . 

كيف تتجنب التوتر خلال فترة الامتحانات ؟ 
هو السؤال الذي يدور في ذهن الطلاب وأولياء الأمور أيضا خلال هذه الفترة، والذين يحتاجون للعديد من النصائح كي تمر فترة امتحانات الثانوية العامة بسلام وأمان . 

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إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك .. 

1-أثناء التواجد في لجنة الامتحان ، احرص على تقسيم الوقت على عدد أسئلة الامتحان حتى لا تضييع الوقت دون الشعور 

2-تجنب التفكير في مصيرك بعد الامتحان حتى لا تزيد من توترك

3-الأفضل عدم مراجعة الامتحانات مع زملائك بعد الخروج من اللجنة ، ذلك لن يغير شيئ بل سيزيدك قلق وتوتر

4-تنظيم التنفس يساعدك على التركيز و تقليل التوتر خلال الامتحان 

5-قم بكتابة أي شيء على ورقة جانبية لأن حركة اليد تعطي اشارات مباشرة للمخ بالحاجة للمعلومات لاستكمال الكتابة مما يجعلك تتذكر ما تفقده 
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