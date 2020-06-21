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تعليم

وزير التعليم تعليقا على زحام لجان الثانوية العامة: هذه المشكلة ليست عامة والوضع منتظم

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:16 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم مع قيادات امتحانات الثانوية العامة
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ياســـمين بدوي
وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة عاجلة لجميع اولياء الامور والطلاب والمعلمين ، عر جروب حل مشاكل الصحة والتعليم عبر تطبيق واتس اب ، بعد ان تلقى استغاثة من احد اولياء الامور تفيد بوجود زحام شديد في لجان الثانوية العامة وعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية في بعض لجان الثانوية العامة.

حيث قال وزير التربية والتعليم : عندما يكون هناك مشكلة في مدرسة نرجو ابلاغنا باسمها والمحافظة لسرعة التصرف وعدم الايحاء بانها مشكلة قومية حيث تسير الامور بشكل منتظم في الغالبية العظمي من المدارس.

ودخل منذ قليل  653 ألفا 389 طالبا وطالبة بالثانوية العامة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة، لأداء امتحان اللغة العربية الخاص بالدور الأول من العام الدراسي الحالي 2019/2020. 


ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ، يستمر زمن امتحان اللغة العربية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 4 معلومات مهمة عن بوكليت امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة:

- يبلغ عدد أسئلة كراسة امتحان اللغة العربية 50 سؤالا 

- الزمن المحدد للاجابة عن الامتحان  3 ساعات فقط (من 10 صباحا حتى 1 ظهرا )

- يبلغ عدد صفحات كراسة امتحان اللغة العربية 28 صفحة

- تبلغ الدرجة الكلية لـ إمتحان اللغة العربية 80 درجة.

وزير التعليم تعليقا على زحام لجان الثانوية العامة: هذه المشكلة ليست عامة والوضع منتظم
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