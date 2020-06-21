وزير التعليم تعليقا على زحام لجان الثانوية العامة: هذه المشكلة ليست عامة والوضع منتظم

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة عاجلة لجميع اولياء الامور والطلاب والمعلمين ، عر جروب حل مشاكل الصحة والتعليم عبر تطبيق واتس اب ، بعد ان تلقى استغاثة من احد اولياء الامور تفيد بوجود زحام شديد في لجان الثانوية العامة وعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية في بعض لجان الثانوية العامة.





حيث قال وزير التربية والتعليم : عندما يكون هناك مشكلة في مدرسة نرجو ابلاغنا باسمها والمحافظة لسرعة التصرف وعدم الايحاء بانها مشكلة قومية حيث تسير الامور بشكل منتظم في الغالبية العظمي من المدارس.





و دخل منذ قليل 653 ألفا 389 طالبا وطالبة بالثانوية العامة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة، لأداء امتحان اللغة العربية الخاص بالدور الأول من العام الدراسي الحالي 2019/2020.





ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ، يستمر زمن امتحان اللغة العربية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا.



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وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 4 معلومات مهمة عن بوكليت امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة:

- يبلغ عدد أسئلة كراسة امتحان اللغة العربية 50 سؤالا

- الزمن المحدد للاجابة عن الامتحان 3 ساعات فقط (من 10 صباحا حتى 1 ظهرا )

- يبلغ عدد صفحات كراسة امتحان اللغة العربية 28 صفحة

- تبلغ الدرجة الكلية لـ إمتحان اللغة العربية 80 درجة.



