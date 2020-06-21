وزير التعليم تعليقا على زحام لجان الثانوية العامة: هذه المشكلة ليست عامة والوضع منتظم

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة عاجلة لجميع اولياء الامور والطلاب والمعلمين ، عر جروب حل مشاكل الصحة والتعليم عبر تطبيق واتس اب ، بعد ان تلقى استغاثة من احد اولياء الامور تفيد بوجود زحام شديد في لجان الثانوية العامة وعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية في بعض لجان الثانوية العامة.
حيث قال وزير التربية والتعليم : عندما يكون هناك مشكلة في مدرسة نرجو ابلاغنا باسمها والمحافظة لسرعة التصرف وعدم الايحاء بانها مشكلة قومية حيث تسير الامور بشكل منتظم في الغالبية العظمي من المدارس.
ودخل منذ قليل 653 ألفا 389 طالبا وطالبة بالثانوية العامة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة، لأداء امتحان اللغة العربية الخاص بالدور الأول من العام الدراسي الحالي 2019/2020.