بعد تعطله المفاجئ.. محافظ المنيا يوجه بصيانة جهاز تحليل PCR بمستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تذليل كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه مستشفيات الإحالة وتنسيق العمل في إطار استقبالها لحالات كورونا، موجها باستقبال الحالات على مدار 24 ساعة، والتخفيف عنها، مع التعامل الجيد مع المريض والاهتمام بالدعم النفسي له لما لذلك من أهمية في زيادة معدل الشفاء.
وكلف المحافظ، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة حل مشكلة العطل المفاجئ بجهاز الـ PCR الخاص بمستشفى جراحات اليوم الواحد، بمركز سمالوط، والمخصص لتحليل عينات حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وذلك في إطار الوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن.
وتابع نائب المحافظ حل المشكلة بشكل عاجل وفوري مع مسئولي الصيانة والمختصين، وذلك لمنع تراكم أي عينات مسحوبة من المرضي المطلوب لهم تحليل، والقضاء علي أي قوائم للانتظار، لسرعة تشخيص الحالات، وتحديد العلاج اللازم.
واستمع نائب المحافظ لشرح مفصل عن طريقة التشغيل والتعامل مع العينات المسحوبة، حتي خروج النتيجة النهائية للعينات، مشيدا بالطاقم الطبي الخاص بمعمل التحليل، وكذلك بخطة مكافحة العدوي في توزيع مسارات المستشفى الآمنة وغير الآمنة، حفاظا علي الطاقم الطبي وتقليلًا لمعدلات نقل العدوي خلال هذه الفترة.
ونقل نائب المحافظ، تحيات وتقدير، محافظ المنيا، للأطقم الطبية جميعها على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة.