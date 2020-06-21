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محافظات

بعد تعطله المفاجئ.. محافظ المنيا يوجه بصيانة جهاز تحليل PCR بمستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:39 ص
تعطل جهاز تحليل PCR
تعطل جهاز تحليل PCR
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ايمن رياض
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تذليل كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه مستشفيات الإحالة وتنسيق العمل في إطار استقبالها لحالات كورونا، موجها باستقبال الحالات على مدار 24 ساعة، والتخفيف عنها، مع التعامل الجيد مع المريض والاهتمام بالدعم النفسي له لما لذلك من أهمية في زيادة معدل الشفاء.

وكلف المحافظ، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة حل مشكلة العطل المفاجئ بجهاز الـ PCR الخاص بمستشفى جراحات اليوم الواحد، بمركز سمالوط، والمخصص لتحليل عينات حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وذلك في إطار الوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن.

وتابع نائب المحافظ حل المشكلة بشكل عاجل وفوري مع مسئولي الصيانة والمختصين، وذلك لمنع تراكم أي عينات مسحوبة من المرضي المطلوب لهم تحليل، والقضاء علي أي قوائم للانتظار، لسرعة تشخيص الحالات، وتحديد العلاج اللازم.

واستمع نائب المحافظ لشرح مفصل عن طريقة التشغيل والتعامل مع العينات المسحوبة، حتي خروج النتيجة النهائية للعينات، مشيدا بالطاقم الطبي الخاص بمعمل التحليل، وكذلك بخطة مكافحة العدوي في توزيع مسارات المستشفى الآمنة وغير الآمنة، حفاظا علي الطاقم الطبي وتقليلًا لمعدلات نقل العدوي خلال هذه الفترة.

ونقل نائب المحافظ، تحيات وتقدير، محافظ المنيا، للأطقم الطبية جميعها على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة.

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