بني سويف: بيان الطويلة لا يمثل إلا ناديه.. والجمعية العمومية لم تفوضه للتحدث باسمها





وأكد أن كل مجموعه مفوض عنها ممثلين للاجتماع مع اللجنه الخماسيه يوم الاثنين القادم بشأن مناقشة جميع القرارات.





واختتم "الواضح " حديثه بأن نادي بني سويف يؤيد بالطبع استكمال الدورى لان الدورى صناعه و اقتصاد مثل جميع الصناعات التي تضررت بسبب الازمه، وانه من الواجب استئنافه لتقليل خسائره كما يحدث فى كل القطاعات بالدوله طبقا لتوجيهات الحكومه ،وأننا كانادي بني سويف نقوم بالوقت الحالي ب كل الاستعدادات و الاجراءات والتجهيزات لاستئناف التدريبات على نهايه الاسبوع .

وأشار "الواضح " إلى أن "بيان الطويلة لا يمثل إلا ناديه ولا يمثل كل الأندية، حيث إن الجمعية العمومية لا يوجد عليها أوصياء، وكذلك فهو لم يتم تفويضه للتحدث باسم الأندية في شأن استئناف النشاط".