AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بني سويف: بيان الطويلة لا يمثل إلا ناديه.. والجمعية العمومية لم تفوضه للتحدث باسمها

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
Advertisements
رباب الهوارى
علق المهندس محمد الواضح، المشرف على فريق نادي بني سويف، علي بيان محمد الطويلة بشأن عدم استكمال النشاط الرياضي وإلغاء الدوري، بأن هذا البيان لايخص كل الأندية. 

وأشار "الواضح " إلى أن "بيان الطويلة لا يمثل إلا ناديه ولا يمثل كل الأندية، حيث إن الجمعية العمومية لا يوجد عليها أوصياء، وكذلك فهو لم يتم تفويضه للتحدث باسم الأندية في شأن استئناف النشاط".

وأكد أن كل مجموعه مفوض عنها ممثلين للاجتماع مع اللجنه الخماسيه يوم الاثنين القادم بشأن مناقشة جميع القرارات.

واختتم "الواضح " حديثه بأن نادي بني سويف يؤيد بالطبع استكمال الدورى لان الدورى صناعه و اقتصاد مثل جميع الصناعات التي تضررت بسبب الازمه، وانه من الواجب استئنافه لتقليل خسائره كما يحدث فى كل القطاعات بالدوله طبقا لتوجيهات الحكومه ،وأننا كانادي بني سويف نقوم بالوقت الحالي ب كل الاستعدادات و الاجراءات والتجهيزات لاستئناف التدريبات على نهايه الاسبوع .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. 22 ناديا حصلوا على شيكات دعم اتحاد الكرة

عبد الظاهر السقا: نادي المصري يرفض استئناف الدوري .. فيديو

شبه مستحيل.. انقسام أندية الدرجة الثانية حول استئناف النشاط الرياضي.. تفاصيل

رئيس نادي النجوم: عودة الدوري تؤدي إلى أكبر كارثة في تاريخ الكرة المصرية.. فيديو

سلامة الرياضيين أهم من البطولات والألقاب

محمد فضل الله: اجتماعات الجبلاية والأندية ليست جمعية عمومية

ترشيحاتنا

عمليات التعليم: جار تتبع الصور المتداولة لامتحان عربي الثانوية العامة لاتخاذ اللازم

بعد خلافات وصلح.. ماذا قالت بشرى عن تقديم محمد رمضان لقصة حياة أحمد زكي

وزير الطيران: فتح خطوط الطيران المصري بالكامل أول يوليو

أخبار الرياضة.. رحيل لاعب الأهلي للدوري البرتغالي.. مرتضى يعلن مفاجأة.. نادي مصر يرفض المشاركة في مسحات كورونا

كان سيؤيد ترامب.. ابن محمد علي كلاي يصدم العالم بتصريحات عن والده بشأن العنصرية.. فيديو وصور

لن يعود فى 25 يوليو.. اتحاد الكرة يحسم مصير موعد استئناف الدورى الممتاز

AdvertisementS

تأجيل عودته للأهلي.. رينيه فايلر يخضع للعزل المنزلي بسبب مخالطته لشخص مصاب بكورونا

أحضروه قناة النادى لتبريرها .. مرتضى منصور: تصريحات طارق السيد عن الزمالك مرفوضة

أخبار الرياضة.. رحيل لاعب الأهلي للدوري البرتغالي.. مرتضى يعلن مفاجأة.. نادي مصر يرفض المشاركة في مسحات كورونا

لن يعود فى 25 يوليو.. اتحاد الكرة يحسم مصير موعد استئناف الدورى الممتاز

أسالوا عائلة فتحي والغندور.. أحمد شوبير ينتقد رافضي عودة الدوري الممتاز

الانضمام للقلعة البيضاء شرف كبير ..غيلان الشعلالي يعترف بمفاوضات الزمالك

ساديو ماني يماطل في تجديد عقده مع ليفربول

ديربي الميرسيسايد.. محمد صلاح خارج تشكيل ليفربول المتوقع ضد إيفرتون

نادر شوقي يوجه رسالة لنادي مصر.. ويؤكد: كان أولى تشكروا الدولة

محمد صلاح على أعتاب إنجاز فريد بـ الدوري الإنجليزي

وفاة أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

شطة: جمعية مجدي عبدالغني غير موجودة على الساحة.. وأرفض إنشاء نقابة للاعبين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قنبلة موقوتة .. أضرار الوجبات السريعة خلال فترة الامتحانات

أرض العجائب.. جمال الطبيعة يتحدث فى زامبيا.. صور

الملعقة السحرية.. 10 فوائد لتناول العسل على الريق