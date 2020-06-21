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اقتصاد

خلال 11 شهرًا .. الإسكندرية لتداول الحاويات تحقق 1.32 مليار جنيه أرباحا

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:46 ص
الاسكندرية لتداول
الاسكندرية لتداول الحاويات
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علياء فوزى
كشفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع،التابعة للقابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات قطاع الاعمال العام تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 1.32 مليار جنيه خلال 11 شهرًا من العام المالي الجاري 2020/2019. 

وقالت الشركة، اليوم الأحد، إن إيرادات النشاط الجاري سجلت 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019- مايو 2020. 

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وتابعت: "حققنا خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري صافي ربح بلغ 1.17 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل 2020، مقابل 1.5 مليار جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي". 

وسجّلت الشركة مبيعات حتى أبريل 2020 بلغت 2.04 مليار جنيه، مقابل 2.34 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. 

وكانت لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائغ خفضت توقعاتها للارباح خلال موازنتها التقديرية للعام 2020-2021، حيث استهدفت أرباحًا بقيمة 1.558 مليار جنيه، مقابل مستهدف بقيمة 1.8 مليار جنيه في العام المالي الجاري. 
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