خلال 11 شهرًا .. الإسكندرية لتداول الحاويات تحقق 1.32 مليار جنيه أرباحا

وتابعت: "حققنا خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري صافي ربح بلغ 1.17 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل 2020، مقابل 1.5 مليار جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي".



وسجّلت الشركة مبيعات حتى أبريل 2020 بلغت 2.04 مليار جنيه، مقابل 2.34 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



وكانت لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائغ خفضت توقعاتها للارباح خلال موازنتها التقديرية للعام 2020-2021، حيث استهدفت أرباحًا بقيمة 1.558 مليار جنيه، مقابل مستهدف بقيمة 1.8 مليار جنيه في العام المالي الجاري.