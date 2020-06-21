خلال 11 شهرًا .. الإسكندرية لتداول الحاويات تحقق 1.32 مليار جنيه أرباحا

كشفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع،التابعة للقابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات قطاع الاعمال العام تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 1.32 مليار جنيه خلال 11 شهرًا من العام المالي الجاري 2020/2019.
وقالت الشركة، اليوم الأحد، إن إيرادات النشاط الجاري سجلت 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019- مايو 2020.
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وقالت الشركة، اليوم الأحد، إن إيرادات النشاط الجاري سجلت 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019- مايو 2020.
أقرا ايضا ...الإسكندرية للحاويات تخفض توقعاتها لموازنة 2020/2021.. وتستهدف 1.5 مليار جنيه أرباح
وتابعت: "حققنا خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري صافي ربح بلغ 1.17 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل 2020، مقابل 1.5 مليار جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي".
وسجّلت الشركة مبيعات حتى أبريل 2020 بلغت 2.04 مليار جنيه، مقابل 2.34 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وكانت لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائغ خفضت توقعاتها للارباح خلال موازنتها التقديرية للعام 2020-2021، حيث استهدفت أرباحًا بقيمة 1.558 مليار جنيه، مقابل مستهدف بقيمة 1.8 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
وسجّلت الشركة مبيعات حتى أبريل 2020 بلغت 2.04 مليار جنيه، مقابل 2.34 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وكانت لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائغ خفضت توقعاتها للارباح خلال موازنتها التقديرية للعام 2020-2021، حيث استهدفت أرباحًا بقيمة 1.558 مليار جنيه، مقابل مستهدف بقيمة 1.8 مليار جنيه في العام المالي الجاري.