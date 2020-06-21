بمحرك V6 توين تيربو .. مرسيدس mercedes GLC 43 AMG تتمتع بسرعة فائقة.. فيديو وصور

قام الإعلامي تامر بشير بتجربة القيادة للسيارة الجديدة من مرسيدس بنز من نوع mercedes glc 43 amg وأشاد بأدائها الرياضي وإمكانياتها الفائقة، وتأتي سيارة مرسيدس GLC 43 AMG ال suv بمحرك V6 توين تيربو 3000 سي سي بقوة 390 حصان .
هذا المحرك الكبير له القدرة على التسارع من 0 الى 100 كم في الساعة في 4.9 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة. ويتوفر للسيارة لمسات AMG المعروفة منها الشكمانات الرائعة والشبكة الامامية المميزة .
جدير بالذكر أن شركة مرسيدس العالمية تستعد لطرح السيارة mercedes eqa موديل 2021 اكروس أوفر الكهربائية، والتي ظهرت مؤخرا بتمويه أقل ،مما أتاح رؤية الخطوط العريضة للشبكة الأمامية المغلقة وطبيعي أن تكون مغلقة لأنها كهربائية ولا تحتاج لتبريد المحرك، والمصابيح الأمامية التي تبدو متشابهة في الحجم والشكل مع الجيل الجديد من GLA والمصابيح الخلفية التي من المحتمل أن تكون مرتبطة بشريط من الكروم و ظهرت السيارة في شوارع ألمانيا لإجراء الاختبارات عليها.