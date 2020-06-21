AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بمحرك V6 توين تيربو .. مرسيدس mercedes GLC 43 AMG تتمتع بسرعة فائقة.. فيديو وصور

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:57 ص
مرسيدس mercedes GLC
مرسيدس mercedes GLC 43 AMG
Advertisements
اشرف عطية
قام الإعلامي تامر بشير بتجربة القيادة للسيارة الجديدة من مرسيدس بنز من نوع mercedes glc 43 amg وأشاد بأدائها الرياضي وإمكانياتها الفائقة، وتأتي سيارة مرسيدس GLC 43 AMG ال suv بمحرك V6 توين تيربو 3000 سي سي بقوة 390 حصان .

هذا المحرك الكبير له القدرة على التسارع  من 0 الى 100 كم في الساعة في 4.9 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة. ويتوفر للسيارة لمسات AMG المعروفة منها الشكمانات الرائعة والشبكة الامامية المميزة .

جدير بالذكر أن شركة مرسيدس العالمية تستعد لطرح السيارة mercedes eqa موديل 2021 اكروس أوفر الكهربائية، والتي  ظهرت مؤخرا بتمويه أقل ،مما أتاح رؤية الخطوط العريضة للشبكة الأمامية المغلقة وطبيعي أن تكون مغلقة لأنها كهربائية ولا تحتاج لتبريد المحرك، والمصابيح الأمامية التي تبدو متشابهة في الحجم والشكل مع الجيل الجديد من GLA والمصابيح الخلفية التي من المحتمل أن تكون مرتبطة بشريط من الكروم و ظهرت السيارة في شوارع ألمانيا لإجراء الاختبارات عليها.
بمحرك V6 توين تيربو .. مرسيدس mercedes GLC 43 AMG تتمتع بسرعة فائقة.. فيديو وصور
بمحرك V6 توين تيربو .. مرسيدس mercedes GLC 43 AMG تتمتع بسرعة فائقة.. فيديو وصور
بمحرك V6 توين تيربو .. مرسيدس mercedes GLC 43 AMG تتمتع بسرعة فائقة.. فيديو وصور
بمحرك V6 توين تيربو .. مرسيدس mercedes GLC 43 AMG تتمتع بسرعة فائقة.. فيديو وصور
بمحرك V6 توين تيربو .. مرسيدس mercedes GLC 43 AMG تتمتع بسرعة فائقة.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سباق مثير بين مرسيدس AMG G63 ضد لكزس LX .. فيديو

مرسيدس تكشف عن سيارتها الكروس أوفر الجديدة

مرسيدس mercedes تطرح سيارة كهربائية جديدة .. صور

مرسيدس mercedes تطرح موديلات جديدة في مصر تجميع محلي لأول مرة.. صور

تامر بشير: صوت موتور السيارة مرسيدس شبه نانسي عجرم.. فيديو

ترشيحاتنا

محمد صلاح على أعتاب إنجاز فريد بـ الدوري الإنجليزي

العالم يؤيد السيسي.. أمريكا تدعم مصر بشأن ليبيا وتنقلب على تركيا وأردوغان

ديربي الميرسيسايد.. محمد صلاح خارج تشكيل ليفربول المتوقع ضد إيفرتون

بعد ظهوره أمس بالغردقة .. أبرز 10 معلومات عن "الحوت القاتل الكاذب"

لن يعود فى 25 يوليو.. اتحاد الكرة يحسم مصير موعد استئناف الدورى الممتاز

وزير الخارجية: حكومة الوفاق لم تحسن قراءة موقف الرئيس السيسي

AdvertisementS

عمليات التعليم: جار تتبع الصور المتداولة لامتحان عربي الثانوية العامة لاتخاذ اللازم

امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

بث مباشر لظاهرة الكسوف الجزئي للشمس.. شاهد

قد ينتهي قبل ظهور العلاج.. بشرى سارة من الأطباء عن كورونا

نقل طالب أزهري أثناء امتحانات الثانوية إلى المستشفى بسبب الاشتباه بإصابة كورونا.. فيديو وصور

العالم يؤيد السيسي.. أمريكا تدعم مصر بشأن ليبيا وتنقلب على تركيا وأردوغان

تداول صور امتحان عربي الثانوية العامة على صفحات الغش بعد توزيعه في اللجان

هو ده اللى عندي.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد.. فيديو

تأجيل عودته للأهلي.. رينيه فايلر يخضع للعزل المنزلي بسبب مخالطته لشخص مصاب بكورونا

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

في عيد ميلاد نرمين الفقي.. تعرف على عمر الفنانة الحقيقي

بالفوتشوب.. ياسمين عبد العزيز تنشر صور زفافها وأحمد العوضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمحرك V6 توين تيربو .. مرسيدس mercedes GLC 43 AMG تتمتع بسرعة فائقة.. فيديو وصور

قنبلة موقوتة .. أضرار الوجبات السريعة خلال فترة الامتحانات

أرض العجائب.. جمال الطبيعة يتحدث فى زامبيا.. صور