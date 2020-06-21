بمحرك V6 توين تيربو .. مرسيدس mercedes GLC 43 AMG تتمتع بسرعة فائقة.. فيديو وصور

قام الإعلامي تامر بشير بتجربة القيادة للسيارة الجديدة من مرسيدس بنز من نوع mercedes glc 43 amg وأشاد glc 43 amg وأشاد الرياضي وإمكانياتها الفائقة، وتأتي سيارة مرسيدس GLC 43 AMG ال suv بمحرك V6 توين تيربو 3000 سي سي بقوة 390 حصان .

بأدائهاوتأتي سيارةال suv بمحرك V6 توين تيربو 3000 سي سي بقوة 390 حصان .





هذا المحرك الكبير له القدرة على التسارع من 0 الى 100 كم في الساعة في 4.9 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة. ويتوفر للسيارة لمسات AMG المعروفة منها الشكمانات الرائعة والشبكة الامامية المميزة .