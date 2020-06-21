نائبة ترفض مقترح تدريس مادة التربية العسكرية لطلاب المدارس والجامعات

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إنها ترفض مقترح تدريس مادة التربية العسكرية فى المدارس والجامعات ، مشيرة إلى أنه ليس من الضرورى أى شيء مهم يتم تدريسه للطلاب فى المدارس والجامعات.





وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من الممكن ان نطور مادة التربية الوطنية ونضيف عليها أى أجزاء اخرى ، ولكن لا يجب ان يكون هناك مادة منفصلة للتربية العسكرية يتم تدريسها للطلاب منذ الصغر.





وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أننا لدينا مدارس عسكرية من الممكن ان يتم تعليم الطلاب فيها مبادىء التربية العسكرية ، وكذلك الأمر بالنسبة لمدارس الثانوى للبنات.



