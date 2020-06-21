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برلمان

نائبة ترفض مقترح تدريس مادة التربية العسكرية لطلاب المدارس والجامعات

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:48 ص
النائبة ماجدة نصر
النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إنها ترفض مقترح تدريس مادة التربية العسكرية فى المدارس والجامعات ، مشيرة إلى أنه ليس من الضرورى أى شيء مهم يتم تدريسه للطلاب فى المدارس والجامعات.

وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من الممكن ان نطور مادة التربية الوطنية ونضيف عليها أى أجزاء اخرى ، ولكن لا يجب ان يكون هناك مادة منفصلة  للتربية العسكرية يتم تدريسها للطلاب منذ الصغر.

وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أننا لدينا مدارس عسكرية من الممكن ان يتم تعليم الطلاب فيها مبادىء التربية العسكرية ، وكذلك الأمر بالنسبة لمدارس الثانوى للبنات.

وكان قد قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التعليم العالى بشأن تدريس مادة التربية العسكرية منذ المرحلة الإبتدائية حتى مرحلة الجامعة.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الذى دفعه للمطالبة بتدريس مادة التربية العسكرية فى المدارس والجامعات هو إيمان بأهمية تعريف أبنائنا ببطولات جيشنا الوطنى، خاصة بعد عرض مسلسل  الاختيار فى شهر رمضان الماضى.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مسلسل الإختيار أدى إلى زيادة النزعة الوطنية داخل كل طفل مصرى، خاصة أن ما عرضه المسلسل كان بطولة واقعية، مشيرًا إلى أن المسلسل كان بمثابة فزع للقوى الهدامة.

كما أوضح أن تدريس مادة التربية العسكرية فى المدارس والجامعات تجعل أبناءنا حينما يلتحقوا بالجيش يكونوا مستعدين للتحول من مدنيين إلى عسكريين، ويعطوا إيحاء للعدو بأنهم مستعدون لأى مواجهة فى أى وقت.
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