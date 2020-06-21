انطلاق ماراثون الثانوية العامة وسط إجراءات مكافحة كورونا.. رئيس الوزراء يزور مجمع الملك فهد لتشجيع الطلاب.. مشاهد زحام اللجان تثير الجدل.. ووزير التعليم يصدر تعليماته لمنع التكدسات

* وزير التعليم:

٣٣ مليون كمامة وجوانتيات وأغطية أحذية وبوابات تعقيم لحماية الطلاب والمعلمين من كورونا

نتعاون مع وزارات الداخلية والصحة بالإضافة إلى التنمية المحلية والمستشار العسكري في كل محافظة لتأمين منظومة امتحانات الثانوية العامة









انطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 في جميع محافظات مصر، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية من الساعة 10 صباحا.





وقد تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، سير أعمال أول أيام امتحانات الثانوية العامة، وذلك بمقر "مجمع مدارس الملك فهد الرسمي المتميز للغات" بمدينة نصر، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

ووصل رئيس الوزراء لمقر المدرسة حوالى الساعة الثامنة والنصف، حيث كان الطلاب قد بدأوا فى التوافد على المدرسة.

وفور وصوله حيا مدبولى الطلاب المصطفين لقياس درجة الحرارة بجوار سور المدرسة، ووجه لهم كلمات التشجيع، متمنيًا لهم التوفيق فى أداء الامتحانات ، كما طالبهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والنصائح الطبية الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان.

عقب ذلك، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى دخول الطلاب للمدرسة، حيث قام الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بشرح مراحل الدخول منذ مرور الطلاب ببوابات التعقيم، ثم تسليمهم الكمامات ، ومواد التطهير، والأكياس البلاستيكية لوضعها حول الأحذية.

كما تفقد رئيس الوزراء بعض اللجان داخل المدرسة قبل دخول الطلاب، حيث اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يخص التباعد بين الطلاب أثناء الجلوس.

وقامت وزيرة الصحة بشرح مكونات غرفتى الكشف داخل المدرسة والمخصصتين لفحص الحالات التى تعانى من أي أعراض، من جانب طبيب متخصص.

وحرص رئيس الوزراء على إنهاء جولته التفقدية بالمدرسة فى أقصر وقت ممكن، حيث لم تستغرق الجولة منذ لحظة وصوله المدرسة وحتى مغادرته، سوى عشر دقائق فقط، وذلك مراعاة للإجراءات الاحترازية وتقليل التزاحم، ولتفادى التأثير على حسن سير الامتحانات

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من جانبه، أشار الدكتور طارق شوقي إلى أن الوزارة قامت بالتعاون والتنسيق مع جميع أجهزة الدولة بتأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وقال إن إجراءات خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة والثانوية الفنية، تم وضعها بالتنسيق مع كافة القطاعات المختصة بالوزارة وبالتنسيق الكامل مع وكلاء وزارة التربية والتعليم في كافة محافظات الجمهورية، وذلك لضمان سلامة الطلاب والمشرفين على اللجان والقائمين على عملية التصحيح خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأضاف أنه تم نقل ١٠٠ مليون منتج إلى اللجان، متضمنة كمامات وصل عددها إلى ٣٣ مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتي وأجهزة كشف الحرارة عن طريق ٣ ملايين سيارة نقل.

وأكد أن كل هذه الإجراءات تمت بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، فضلا عن وزارة الصحة، بالإضافة إلى التنمية المحلية والمستشار العسكري في كل محافظة، لافتا إلى وجود غرفة عمليات بكل مديرية.

فيما أكدت وزيرة الصحة الاستعداد الكامل للامتحانات من خلال تواجد الفرق الطبية من أطباء وتمريض وزائرات صحيات باللجان لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير وتوافر المستلزمات الوقائية والمرور المستمر على اللجان وقياس درجات الحرارة، بالإضافة إلى التأكد من التهوية الجيدة للجان والتشديد على ارتداء الكمامات واتباع إجراءات التباعد.

وتابعت الوزيرة أنه تم التأكد أيضًا من تمركز سيارات الإسعاف بأماكنها المحددة في محيط اللجان لنقل أي حالة طارئة واتباع خطط الإخلاء المقررة لأقرب مستشفى مجهز لاستقبال تلك الحالات.





وبعد انتهاء الزيارة .. حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، على التواصل مع مديري المديريات التعليمية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.





وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالتعليمات التى أصدرتها الوزارة بشأن فتح لجان الامتحان في تمام الساعة الثامنة صباحًا، كما شدد على الالتزام بإجراءات توزيع مواد التعقيم على الطلاب والمعلمين.





وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت كافة مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس لحماية أبنائنا الطلاب والحفاظ علي سلامتهم.





ويؤدي 652 ألف و289 طالب/طالبة، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية.





وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.





وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بعدم التكدس أمام اللجان حفاظا على صحتهم وسلامتهم.





وأعلنت الوزارة أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوي خاصة بالامتحانات وهي كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.





وقد شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية ، وجود تجمعات و زحام امام اللجان من الطلاب واولياء الامور رغم تحذيرات وزارة التربية والتعليم من خطورة هذه التجمعات التي تساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد.





وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة عاجلة لجميع أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، عبر جروب حل مشاكل الصحة والتعليم عبر تطبيق واتس اب، بعد أن تلقى استغاثة من أحد أولياء الأمور تفيد بوجود زحام شديد في لجان الثانوية العامة وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية في بعض لجان الثانوية العامة.

حيث قال وزير التربية والتعليم: عندما يكون هناك مشكلة في مدرسة نرجو إبلاغنا باسمها والمحافظة لسرعة التصرف وعدم الإيحاء بأنها مشكلة قومية حيث تسير الأمور بشكل منتظم في الغالبية العظمي من المدارس.





و قد شهدت صفحات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولا لصور قيل إنها تخص امتحان مادة اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة داخل اللجان الآن.





وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزاةر التربية والتعليم ، أنه جاري تتبع الصور المتداولة للتأكد من مدى وجود علاقة بينها وبين الامتحان من عدمه ، مؤكدةً أنه ييتم تطبيق القانون على من قام بتصوير وتداول الامتحان عبر فيس بوك.





وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، لإحباط محاولات الغش وضبط الغشاشين حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.









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وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه سوف سيتولى فريق مكافحة الغش الإلكتروني، تتبع الروابط الإلكترونية لصفحات الغش (مثل صفحات شاومينج وأعوانه) الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يقوم الأفراد القائمون على إدارتها باستغلالها؛ في الإخلال بأعمال الامتحانات وتسهيل عملية الغش الإلكتروني للطلاب بلجان سير الامتحان.

















وقال المصدر: "سيتم التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع كلٍ من وزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا مخاطبة النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تتبع الروابط الإلكترونية التي يتم رصدها من خلال فريق مكافحة الغش الإلكتروني لمواقع التواصل الاجتماعي التي تروج للغش ويقوم باستغلالها بعض الأفراد في محاولة الإخلال بنظام الامتحان واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم من منطلق كون امتحان الثانوية العامة أحد جوانب الأمن القومي".