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أخبار البلد

شعراوى يجرى اتصالا بالمحافظين للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لطلاب الثانوية العامة

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:52 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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ايمان البكش
أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية منذ صباح اليوم مع عدد من المحافظين، للتأكد من الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية الطلاب والمعلمين وتوفير سبل الراحة والأمان للجميع.

وشدد شعراوى على أهمية تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

وطالب الوزير من المحافظين بالتنبيه على الأجهزة التنفيذية بالمرور الدورى على اللجان على مدار أيام الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل التجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة والتأكد من نظافة اللجان من الداخل والمحيط الخارجي لها.

وأكد شعراوى أهمية توافر جميع وسائل الحماية المدنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة، وشدد الوزير على قيادات الإدارة المحلية بعدم السماح بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان وتقديم الدعم اللوجيستى لمديريات التربية والتعليم في أعمال تطهير وتعقيم مقار اللجان عقب كل امتحان مع ضرورة استمرار عمليات التطهير والتعقيم التى تتم للمدارس التي ستقام بها لجان التمتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع التأكد من توافر المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقار وكذا بوابات التعقيم والكمامات والأقنعة الواقية.

ووجه اللواء محمود شعراوى، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة الموقف بالمحافظات على مدار اليوم حتى انتهاء الامتحانات والتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حال وجود أى طوارئ.
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