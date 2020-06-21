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بعد إشادة الفاو.. الزراعة: الدولة تنظر للقمح باعتباره الأمن الغذائى لمصر.. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:27 م
القمح
القمح
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شيرين عادل
قالت الدكتورة هيام محجوب، رئيس قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية، إن وزارة الزراعة حققت طفرات كبيرة بأدائها على مستوى كافة القطاعات.

وأوضحت رئيس قسم بحوث القمح بمركز البحوث الوراعية، خلال استضافتها ببرنامج صباح الخير يا مصر، إلى إشادة منظمة الأغذية الزراعة بالأمم المتحدة " الفاو "، وأشادت بإدارة مصر لقطاع الحبوب وحفاظها على الأمن الغذائى.

وأشارت إلى أن القمح هو الأمن الغذائى لمصر، لافتة إلى أن الدولة المصرية تنظر إلى الحبوب باعتبارها أمنا غذائيا أمنيا كبيرا للمواطنين.

ولفتت إلى أن إدارة قطاع الحبوب فى مصر تمت على عدة محاور ومنها زيادة الإنتاج، وإنتاج أصناف مبكرة باستهلاكها معدلات أقل فى المياه والأسمدة.

وتابعت أن  إدارة قطاع الحبوب بوزارة الزراعة تبنت أيضا بمحور إنتاج أصناف تتحمل الأراضى الحديثة سواء التى تعانى من الملوحة، والجفاف.
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