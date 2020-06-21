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حوادث

صفقة بـ 700 ألف جنيه.. ضبط عاطل بحوزته 100 طربة حشيش في الإسماعيلية

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:20 م
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية عاطل تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة مركز شرطة الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الاسماعيلية أمكن ضبطه وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة 700 ألف سبعمائة ألف جنيه تقريبًا.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها. 
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