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حوادث

تعرف على التسهيلات المقدمة لكبار السن فى الجوازات

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:18 م
الإدارة العامة للجوازات
الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية
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مصطفى الرماح
أعلنت وزارة الداخلية، أنه فى ضوء استئناف العمل بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم جميع التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.
  
قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، باستقبال عددٍ من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية، داخل جميع الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة على مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كل المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
 
وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
تعرف على التسهيلات المقدمة لكبار السن فى الجوازات
تعرف على التسهيلات المقدمة لكبار السن فى الجوازات
تعرف على التسهيلات المقدمة لكبار السن فى الجوازات
تعرف على التسهيلات المقدمة لكبار السن فى الجوازات
تعرف على التسهيلات المقدمة لكبار السن فى الجوازات
تعرف على التسهيلات المقدمة لكبار السن فى الجوازات
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