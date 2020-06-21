120 حكما .. فهيم عمر يناشد وزير الرياضة لتوفير ملاعب تدريب لقضاة الملاعب

ناشد فهيم عمر الحكم الدولى السابق، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بضرورة تخصيص ملعب في كل محافظة لتدريب حكام كرة القدم استعدادا لعودة الدوري الممتاز.





قال فهيم عمر فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "الأندية سوف تقوم بفتح ملاعبها فقط أثناء تدريبات الفريق الأول ولن يستطيع الحكام التدريب حاليا نظرا للظروف الراهنة بسبب أزمة فيروس كورونا".





ولفت إلى أن الأمر سهل لأن اتحاد كرة القدم حدد 120 حكما ومساعد من كل محافظات مصر ليديروا المسابقات حال استئنافها، ويمكن توفير الملاعب لأداء قضاة الملاعب التدريبات عليها لاكتمال الجاهزية الفنية والبدنية.





وشدد فهيم عمر أنه علي تواصل دائم بالحكام ومتابعتهم وتوجيه النصائح الى قضاة الملاعب ولَم ينقطع التواصل بهم حتى بعد تركه منصبه في عضوية لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة.



