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تعليم

انتهاء امتحان عربي الثانوية العامة.. وتسليم الطلاب بوكليت الدين والاقتصاد والإحصاء لحله منزليا

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:10 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
أنهى منذ قليل  667 ألف و315 طالب/طالبة امتحان الثانوية العامة 2020 في مادة اللغة العربية، والذي أدوه داخل 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

ومازال الطلاب داخل اللجان، حيث يتم الآن توزيع كراسات امتحاني التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء، ليتولوا مسئولية الإجابة عن الأسئلة من المنزل بقرار من وزير التعليم لتقليل مدة وجود الطلاب في لجان الثانوية العامة خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.


أما عن طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا: فيتسلم الطلاب الآن كراسة امتحان التربية الدينية اليوم 21 يونيو 2020 ليجيبوا أسئلتها، ويعيدون تسليمه بعد الإجابة عليه يوم 3 يوليو 2020.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الثانوية العامة ومدارس الدمج ومدارس المتفوقين يكون التسليم بالنسبة لهم شخصيا للطالب.

وفي جميع الحالات يتم التوقيع بالتسليم والتسلم في الكشوف المعدة لذلك، وبالنسبة للطلاب المكفوفين يكون التوقيع بالبصمة.
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