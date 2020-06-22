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برلمان

مساحتها كبيرة جدا.. برلماني يطالب بتحويل دار رعاية الأحداث ببولاق الدكرور إلى نادي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:02 ص
النائب محمد الحسينى
النائب محمد الحسينى
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معتز الخصوصى
قال النائب محمد الحسينى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أنه تقدم بمقترح برلمانى إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتحويل دار دور التربية ببولاق الدكرور لرعاية الأطفال الأحداث الأقل من السن القانونى إلى نادى إجتماعى وثقافى ورياضى.

وأشار الحسينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن دار دور التربية ببولاق الدكرور مقامة على 14 فدان، وبها 210 من الأطفال الأحداث الأقل من السن القانوني، وبالتالى فإن هذه المساحة كبيرة جدا لذلك تقدمت باقتراح لإستغلالها وتحويلها إلى نادى إجتماعى وثقافى ورياضى.

كما طالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بنقل الـ210 من الأطفال الأحداث الأقل من السن القانونى إلى أى دور رعاية تتبع وزارة التضامن الإجتماعى.

وكان رفع الدكتور علي عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأربعاء الماضى على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم ٥ يوليو المقبل. 

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة ، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد. 

كما رفض المجلس طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة في واقعة مستشفى شربين.
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