مساحتها كبيرة جدا.. برلماني يطالب بتحويل دار رعاية الأحداث ببولاق الدكرور إلى نادي

قال النائب محمد الحسينى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أنه تقدم بمقترح برلمانى إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتحويل دار دور التربية ببولاق الدكرور لرعاية الأطفال الأحداث الأقل من السن القانونى إلى نادى إجتماعى وثقافى ورياضى.





وأشار الحسينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن دار دور التربية ببولاق الدكرور مقامة على 14 فدان، وبها 210 من الأطفال الأحداث الأقل من السن القانوني، وبالتالى فإن هذه المساحة كبيرة جدا لذلك تقدمت باقتراح لإستغلالها وتحويلها إلى نادى إجتماعى وثقافى ورياضى.





كما طالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بنقل الـ210 من الأطفال الأحداث الأقل من السن القانونى إلى أى دور رعاية تتبع وزارة التضامن الإجتماعى.



