نصر سالم: القوات المسلحة تتخذ دائما خطوات استباقية للحفاظ على الأمن القومى

قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ، إن الجيش المصرى يتقدم فى تصنيف كل المؤسسات الدولية لما يشهده من تطوير فى جميع القطاعات .









وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن القوات المسلحة تتخذ دائمأ وأبدأ خطوات استباقية للحفاظ على الأمن القومى ومقدرات البلاد.









وأشار إلى أن الشعب المصرى يدعم شقيقه الليبى لتخطيه كافة الأزمات لاستعادة أمنهم وليس لدينا أى مطامع.









ولفت إلى أن الجيش المصرى قادر على حماية الأمن القومى المصرى والتصدى لكل من تسول له نفسه التعدى على مقدراتنا.









يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد أمس، السبت، الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية ، وتناولت كلمته دعم مصر الكامل للقضية الليبية واستعادة أمنها واستقرارها .