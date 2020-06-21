بالورود .. مستشفى سوهاج التعليمي يتحدى فيروس كورونا

مبادرة رائعة ولفتة طيبة من إدارة مستشفى سوهاج التعليمي والعاملين بها، تحت قيادة مديرها د. محمد شيخون، الذى أفاد بأن استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بالورود على باب المستشفى، ترك أثرا إيجابيا جيدا فى نفوس الحالات المستقبلة، ويساهم في رفع روحهم المعنوية، خاصة وأن بينهم معمرة تبلغ من العمر 90 سنة، مشيرا إلى أن الدعم النفسى جزء لا يتجزأ من خطة العلاج لمصابى كورونا وهو ما نحرص عليه دوما.





ومثل هذا الإجراء لم يكن غريبا من د. محمد شيخون ، والذى لم يدخر جهدا من اليوم الأول لتخصيص المستشفى كمستشفى عزل ، وإنضمامها لمنظومة مكافحة جائحة كورونا ، ويسعى وكافة الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى لتقديم خدمة طبية متميزة ، ويقوم بتوفير كافة ما يلزم من أجهزة ومستلزمات وقاية للحفاظ على أرواح العاملين بالمستشفى جميعا، وتجده يحرص على التواجد بصفة مستمرة داخل المستشفى والمرور على كافة غرف العزل بالمستشفى والتحدث مع المرضى وسماع شكواهم إن وجدت وحلها فى أسرع وقت ويهتم بجودة الوجبات المقدمة لهم مع الحرص على توفير المشروبات الساخنة بصورة دائمة.



