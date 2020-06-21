جدل برلماني حول مقترح تدريس مادة التربية العسكرية بالمدارس والجامعات.. رئيس تعليم النواب: سندرس الأمر حال عرضه علينا.. ونائبة: ليس له أي داع.. ومن الممكن إضافتها ضمن مناهج مواد أخرى

طلب إحاطة أمام البرلمان لتدريس مادة التربية العسكرية في المدارس والجامعات

رئيس تعليم البرلمان: ننتظر عرض المقترح على اللجنة لدراسته

نائبة ترفض مقترح تدريس مادة التربية العسكرية لطلاب المدارس والجامعات





لجنة التعليم تنتظر عرض مقترح تدريس مادة التربية العسكرية لطلاب المدارس والجامعات عليها لدراسته بشكل جيد، فيما رفض البعض الآخر هذا المقترح، حيث اعتبروا أنه من الممكن أن نطور مادة التربية الوطنية ونضيف إليها أى أجزاء أخرى، ولكن لا يجب أن يكون هناك مادة منفصلة للتربية العسكرية يتم تدريسها للطلاب منذ الصغر. سادت حالة من الجدل بين أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان، بشأن مقترح أحد النواب لتدريس مادة التربية العسكرية لطلاب المدارس والجامعات، حيث أكد البعض أن





فى البداية قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة ل رئيس الوزراء وزير التعليم العالى بشأن تدريس مادة التربية العسكرية منذ المرحلة الإبتدائية حتى مرحلة الجامعة.





وأشار عبد النظير، فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن الذي دفعه للمطالبة بتدريس مادة التربية العسكرية فى المدارس والجامعات، هو إيمانه بأهمية تعريف أبناءنا ببطولات جيشنا الوطنى ، خاصة بعد عرض مسلسل الاختيار فى شهر رمضان الماضى.









وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، أن مسلسل الإختيار أدى إلى زيادة النزعة الوطنية داخل كل طفل مصرى ، خاصه وان ما عرضه المسلسل كان بطولة واقعية ، مشيرا إلى أن المسلسل كان بمثابة فزع للقوى الهدامة.





وأوضح أن تدريس مادة التربية العسكرية فى المدارس والجامعات تجعل أبناءنا حينما يلتحقوا بالجيش يكونوا مستعدين للتحول من مدنيين إلى عسكريين، ويعطوا إيحاء للعدو بأنهم مستعدون لأى مواجهة فى أى وقت.





وقال النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن لجنة التعليم تنتظر عرض مقترح تدريس مادة التربية العسكرية لطلاب المدارس والجامعات عليها لدراسته بشكل جيد.





وأشار هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه المقترحات تحتاج إلى تدقيق شديد وعناية جيدة، حتى ننظر إلى إمكانية تناسب المراحل العمرية للطلاب لدراسة مادة التربية العسكرية.





وأكد أننا تعودنا ألا نتسرع ونبدى رأينا فى أى مقترحات تخص العملية التعليمية ، قبل دراسة المقترح أولا لاتخاذ قرار بشأن هذه المقترحات.





وقالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إنها ترفض مقترح تدريس مادة التربية العسكرية فى المدارس والجامعات ، مشيرة إلى أنه ليس من الضرورى أى شيء مهم يتم تدريسه للطلاب فى المدارس والجامعات.





وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من الممكن ان نطور مادة التربية الوطنية ونضيف عليها أى أجزاء اخرى ، ولكن لا يجب ان يكون هناك مادة منفصلة للتربية العسكرية يتم تدريسها للطلاب منذ الصغر.





وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أننا لدينا مدارس عسكرية من الممكن ان يتم تعليم الطلاب فيها مبادىء التربية العسكرية ، وكذلك الأمر بالنسبة لمدارس الثانوى للبنات.