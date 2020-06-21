AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

الإسكان تحارب هدر المياه.. قانون جديد لإدارة المرافق.. عقوبات للوصلات الخلسة والإهدار.. وتوقعات بإنهاء القانون وتعديلاته خلال العام الجارى

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:01 م
محطات مياه وصرف صحي
محطات مياه وصرف صحي
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
  • نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية يتابع مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • إسماعيل: القانون ينظم العلاقة بين مقدمي ومتلقي الخدمة من المستهلكين وكذا العلاقة بين مقدمي الخدمة بعضهم البعض
  • حمدى: القانون يضم عقوبات عن الممارسات الخاطئة بشأن استخدام المياه في غير الأغراض المخصصة لها 
  • عقوبات قانونية لإهدار مياه الشرب و الوصلات غير القانونية والتعدي علي المنشآت


عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع قيادات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بالشركة القابضة ، والهيئة القومية، والجهاز التنفيذي، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة المقترحات والتعديلات  بقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي التي أفاد بها مجلس النواب.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أن القانون ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة ومتلقي الخدمة من المستهلكين، والعلاقة بين مقدمي الخدمة بعضهم البعض، وحقوق وواجبات كل طرف من خلال وضع آليات تحدد وتنظم أدوار الجهات المسؤولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث تقديم الخدمة، وحقوق والتزامات متلقي الخدمة تجاه هذه الجهات، والأسس والقواعد التي ترسخ الشفافية والمنافسة ومنع الإحتكار بين مقدمي الخدمة. 

اقرأ أيضا:

وأشار الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الاسكان لشئون المتابعة والمشروعات، إلي اهمية القانون والذى يضم عقوبات عن الممارسات الخاطئة بشأن استخدام المياه في غير الأغراض المخصصة لها، وإهدار مياه الشرب، و الوصلات غير القانونية، والتعدي علي منشآت مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلي توقيع العقوبات والغرامات فى حالة إخلال المرخص لهم بتقديم الخدمة بالمعايير واشتراطات الترخيص .

كما تم تضمين مسودة القانون القواعد والاجراءات التى تنظم مشاركة القطاع الخاص، وجذب وتشجيع الاستثمارات مع تفعيل دور الجهاز التنظيمي الذي يضمن حقوق جميع الأطراف، ويضع الجهاز التنظيمي نظاما للتراخيص، ويصدر الشهادات السنوية لاستمرار سريان التراخيص مع مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة بعضهم البعض، وإلزام جهات تقديم الخدمة العامة والخاصة بالمعايير الفنية والمالية للتأكد من سلامة وضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بالجودة المطلوبة والسعر المناسب .

ومن المنتظر ان يتم الانتهاء من مسودة مشروع القانون وارسالها الى مجلس النواب لمناقشتها خلال الفصل التشريعى الحالى.

على جانب آخر، ناقش نائب الوزير مع مسئولى الجهاز التنظيمي للمياه خطط العمل الخاصة بالجهاز، وتم استعراض الخطوات التى تمت بخصوص الدراسة البحثية الخاصة باستقصاء آراء ورضا المواطنين بقرى مشروع برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم علي النتائج (SRSSP PforR) بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، علي ضرورة استمرار التنسيق بين وحدة إدارة المشروعات والجهاز من خلال الاجتماعات التي تتم عبر تقنية الفيديو كونفرانس حتي يمكن متابعة الأعمال بشكل دوري.

كما تم التأكيد على دور الجهاز فى حماية المستهلك والدعم الذى سوف يتم تقديمه إلى الجهاز لتعزيز أدائه ودوره.

وأضاف الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، أنه من صميم عمل الجهاز دوره فى حماية المستهلك وضمان جودة الخدمة المقدمه ل بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسكان تحذر من سرقة وصلات المياه وترصد الشائعات المغرضة بجودة مياه الشرب

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحى في المناطق

الجزار يؤكد ضرورة الاستمرار فى تنفيذ المشروعات المختلفة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة العاملين

الإسكان تتابع خطة تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع بـ الفيديو كونفرانس

خلال تطبيقه للعزل المنزلى.. وزير الإسكان يعقد 3 اجتماعات متواصلة استمرت 5 ساعات

عبر الفيديو كونفرانس.. نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية يتابع أعمال جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك

ترشيحاتنا

بالأسماء.. شهيد ثالث من أطباء الأسنان بسبب كورونا

لن يعود فى 25 يوليو.. اتحاد الكرة يحسم مصير موعد استئناف الدورى الممتاز

ساحر أنجولا .. 6 معلومات لا تفوتك عن أري بابل صفقة الزمالك الجديدة

في أحدث ظهور لها.. رانيا يوسف بإطلالة صيفية مثيرة للجدل

تركيا طامعة في ثروات ليبيا.. "أبناء ليبيا" تعلن تأييد إجراءات الرئيس السيسي

رئيس الوزراء البريطاني: تعلمنا درس الإرهاب من حادثة ريدينج.. وهذا ما سيفعله

AdvertisementS

الصين تنقذ العالم من كورونا.. باحثون يبدأون المرحلة الثانية من التجارب على البشر

بشرى سارة.. زيادة 80% لأصحاب المعاشات على العلاوات الخمس أول يوليو

رجاء الجداوي تفقد الوعي بمستشفى أبو خليفة للعزل

انتهاء امتحان عربي الثانوية العامة.. وتسليم الطلاب بوكليت الدين والاقتصاد والإحصاء لحله منزليا

رسميا.. أحمد شوبير يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور "تفاصيل"

نقل طالب أزهري أثناء امتحانات الثانوية إلى المستشفى بسبب الاشتباه بإصابة كورونا.. فيديو وصور

أغرب من الخيال.. أمريكا خططت لتفجير القمر بقنبلة نووية

التعليم ترصد 8 حالات غش بالموبايل في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

بسبب الشذوذ الجنسي.. ٣ شباب يقتلون محاسبا في الجيزة ويستولون على ١٩ ألف جنيه

قد ينتهي قبل ظهور العلاج.. بشرى سارة من الأطباء عن كورونا

منخفض شرق ليبيا.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على شاطئ البحر .. إنجي شرف تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

بالكاروهات الأحمر والأسود.. ميس حمدان تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

بالفسفوري الكاجوال.. منة فضالي بإطلالة جديدة عبر إنستجرام