في ذكرى وفاة سعاد حسني.. سبب رفض السندريلا الاحتفال بعيد ميلادها.. فيديو

أسطورة سينمائية من الصعب تكرارها، حتى وان استنسخ منها الآلاف لأن ما قدمته خلال مشوارها الفني من تنوع وتميز ونجاحات وضعها في مكانة خاصة بين نجمات جيلها اللاتي ايضا كان الصعب اختيار بينهن الافضل ولكن كانت سعاد حسني هي الاكثر تميزا لاتقانها الغناء والتمثيل بين ادوار كوميدية أو تراجيدية رومانسية.





ولدت سعاد حسني في حي بولاق بالقاهرة لأب يعمل خطاطا، وكان لها ستة عشر أخًا وأختًا، وكان ترتيبها العاشر بين إخوتها.





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وكان "صدى البلد" التقى من قبل شقيقتها جنجاة التي كشفت أن سعاد حسني كانت ترفض الاحتفال بعيد ميلادها منذ بلوغها الثلاثين من عمرها وتقول: "إزاي أحتفل بسنة بتضيع من عمري".





وقالت شقيقة السندريلا إنها "كانت شخصية حيوية وتحب الحياة، ولكن بعيدا عن الكاميرا كانت شخصية خجولة للغاية على عكس جرأتها أمام الكاميرا".





وأضافت: "سعاد حسني كانت على علاقة طيبة بكل زملائها، ولكن صديقاتها المقربات كن نادية لطفي وإنعام سالوسة".



