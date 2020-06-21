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توك شو

اخبار التوك شو .. رسالة وزيرة الصحة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة .. ورئيس الوزراء يتفقد لجان الامتحانات .. و30% من الفنادق تحصل على رخصة تشغيل

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:35 م
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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ريهام فيكتور لطيف
تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والملفات الهامة ، اليوم الأحد ، خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها فى السطور الآتية:


عرضت قناة "تن" الفضائية، مقطع مصور من جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، للجان امتحانات الثانوية العامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وانطلق اليوم الأحد 21 من يونيو ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.


عرضت قناة "ten" الفضائية، مقطع مصورا من جولة تفقدية لمحافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، لبعض مقار لجان امتحانات الثانوية العامة.


وانطلق اليوم الأحد 21 من يونيو ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.


قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، إن مصر أطلقت لأول مرة مبادرات جديدة وغير تقليدية لتمويل الاستثمار وتعويض خسائر قطاع السياحة، مشيدا بدور الحكومة والبنك المركزي في هذا الصدد.


قال محمد هيثم المصري المقيم بالصين، إنه يعيش فى الصين منذ 3 سنوات ويعمل مهندس الكترونيات فى إحدى شركات المحمول، لافتًا إلى أنه دشن صفحة ايفو لتوثيق يوميات العاصمة الصينية منذ انتشار وباء فيروس كورونا.


قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ومحافظي كل الجمهورية، تمت مراجعة كل الإجراءات الاحترازية المتبعة من أول المدارس حتى داخل اللجان لـ امتحانات الثانوية العامة.


قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه بدأ بزيارة مطار القاهرة مع وزير الطيران المدنى ثم مطار الغردقة وبعدها متحف الغردقة، مع زيارة كل جزء فى الاوتيلات لمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بها.


تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم الدكتور طارق شوقي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لجان امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة، للتأكد من تأمين الطلاب واتباع كل الإجراءات الوقائية أمام اللجان. 

وانطلق اليوم الأحد 21 من يونيو ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.


قال الدكتور هاني سويلم، مدير قسم الهندسة المائية جامعة آخن الألمانية، إن أزمة تفشي فيروس كورونا أحيت البحث العلمي والباحثين في كل المجالات وليس فقط في المجال الطبي او الدوائي وهذا على مستوى العالم كله.

وتابع الدكتور هاني سويلم، خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أنه تم التوصل في الابحاث الخاصة بالمياه المتعلقة بـ كورونا إلى أن المياه التي تستعمل من قبل مريض كورونا تحمل الفيروس معها حتى خلال الصرف الصحي ولكن لا يكون حيًا، معقبا: "كانت هتبقى كارثة لأنه كان هيتنقل ساعتها بالمياه كمان في الصرف الصحي".


قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن اليوم هو بداية انطلاق ماراثون الثانوية العامة، ولكن مع اختلاف بعض الظروف لتفشي فيروس كورونا، ولكن الدولة تقوم باتخاذ كل الإجراءات لتأمين سير تلك العملية بسلام وحفاظًا على صحة الطلاب في المقام الأول، وطمأن كل أولياء الأمور والطلاب. 


قال مراسل القناة الأولى، إن هناك سيولة مرورية وملحوظة في حركة السيارات في شوارع القاهرة، خاصة على كوبري أكتوبر في الاتجاه إلى رمسيس وغمرة والعباسية.
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