اخبار التوك شو .. رسالة وزيرة الصحة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة .. ورئيس الوزراء يتفقد لجان الامتحانات .. و30% من الفنادق تحصل على رخصة تشغيل





قال الدكتور هاني سويلم، مدير قسم الهندسة المائية جامعة آخن الألمانية، إن أزمة تفشي فيروس كورونا أحيت البحث العلمي والباحثين في كل المجالات وليس فقط في المجال الطبي او الدوائي وهذا على مستوى العالم كله.





وتابع الدكتور هاني سويلم، خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أنه تم التوصل في الابحاث الخاصة بالمياه المتعلقة بـ كورونا إلى أن المياه التي تستعمل من قبل مريض كورونا تحمل الفيروس معها حتى خلال الصرف الصحي ولكن لا يكون حيًا، معقبا: "كانت هتبقى كارثة لأنه كان هيتنقل ساعتها بالمياه كمان في الصرف الصحي".



