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أخبار البلد

بحثا أزمة ليبيا وتطورات المنطقة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره القبرصي

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:54 م
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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محمد وديع
تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، الأحد، من نظيره القبرصي، نيكوس كريستودوليديس، استعرض الوزيران خلاله آخر التطورات في منطقة شرق المتوسط.

وقال بيان لوزارة الخارجية القبرصية إنه تم التركيز بشكل خاص خلال الاتصال الهاتفي، على الوضع في ليبيا والإجراءات التركية هناك، والتي زادت من حدة التوترات في البلاد وعززت زعزعة الاستقرار في المنطقة. 

واتفق الوزريران على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، على أساس اتفاقيات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2510.

ومن جانبه أكد وزير خارجية قبرص كريستودوليديس مجددًا على دعم قبرص الكامل لمبادرة القاهرة، التي تعزز وتدعم استنتاجات مؤتمر برلين وأحكام القرارات المذكورة أعلاه الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

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