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حوادث

اليقظة الأمنية.. النيابة تأمر بضبط وإحضار صاحب الحشيش قبل تهريبه خارج البلد

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:55 م
حشيش
حشيش
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محمد العيسوى
قامت نيابة شرق القاهرة الكلية، بفتح تحقيقات واسعة في ضبط 580 جراماً لمخدر الحشيش قبل تهريبها لخارج البلاد عبر أحد الطرود، و مهربة لأحد الأشخاص بدولة عربية، وكلفت بسرعة ضبط واحضار صاحب الطرد.

وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لإعداد تقرير مفصل بها.

البداية عندما تمكنت أجهزة الأمن في ضبط 580 جراماً لمخدر الحشيش قبل تهريبها لخارج البلاد عبر أحد الطرود مهربة لأحد الأشخاص بدولة عربية.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة تأمين مطار القاهرة الجوى اعتزام أحد الأشخاص بتهريب مواد مخدرة لخارج البلاد عبر أحد الطرود .

ومن خلال تفعيل إجراءات المتابعة تم رصد وصول بوليصة شحن قادمة من محافظة الغربية عبارة عن (برواز خشبى) مرسلة لآخر مقيم بإحدى الدول العربية.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" لفحص مشمول الطرد، حيث عثر بداخله على 6  قطع لمخدر الحشيش وزنت جميعها 580 جراما مخبأة داخل البرواز الخشبى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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