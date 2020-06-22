أسامة عبد العزيز: البلطجة التركية لا يهمها سوى نهب ثروات المنطقة العربية.. فيديو

قال الكاتب الصحفى، أسامة عبد العزيز، إن تركيا مجرد صوت عالى وأعمال البلطجة التى تقوم بها تركيا فى عهد اردوغان لن يردعها الا عمل قوى، لافتًا إلى أن ما حدث بالأمس فى سيدى برانى هى السر الوحيد لإيقاف الرئيس التركى اردوغان عند حدود وطنه.





وأضاف أسامة عبد العزيز فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن انقرة عازمة على ملء القواعد العسكرية المؤقتة فى العراق وهذا يؤكد ان تركيا تقوم بالبلطجة فى العلن، مشيرًا إلى أن تلك القواعد تنتشر على طول الحدود بكردستان.





وتابع أن البلطجة التركية فى العراق وليبيا وسوريا لا تشغل بالها بمدى مشروعية تدخلها فى دول الجوار، مؤكدًا أن البلطجة التركية لا يهمها سوى نهب ثروات المنطقة العربية.





وأوضح أن تركيا لديها ورقة مساومة كبيرة جدًا فى العراق وهى بلد غنية جدًا، ومن الممكن أن تقطع المياه عن العراق ومن الممكن ان تستخدم تلك الورقة فى المفاوضات مع العراق.





وأشار إلى أن رجب طيب أردوغان يحاول تحقيق حلم عودة الخلافة العثمانية ولن يوقفه عند حد سوى القوة العسكرية، مؤكدًا أن هذا اختبار شديد يختبر قوة بعض الدول العربية.