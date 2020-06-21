كنت متفوقا .. رامز أمير : دخولي الفن أثر سلبيا على مجموعي الكلي في الثانوية





وقال الفنان رامز فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" : أن نصيحتى الى طلاب الثانوية العامة ضرورة الاجتهاد وعدم التوتر فى ظل الظروف التى نعيشها حاليا بسبب فيروس كورونا.





أقرأ أيضا





واضاف رامز قائلا : اتمنى لهم التوفيق جميعا وهذا لن يتحقق الا من خلال التحلى بالهدوء التام اثناء دخول الامتحان والثقة فى النفس.





واوضح : "ذكرياتى مع الثانوية العامة كانت سعيدة فى البداية حيث كنت متفوقا فى دراستى كثيرا وحققت مجموع كبير فى الصف الثانى الثانوى بلغ 94 %.





وتابع: ولكن جاء فى الصف الثالث الثانوى انشغلت فى التمثيل ومجال الفن وهو الامر الذى أثر سلبيا على مجموعى ككل حيث كان مجموعى ضعيف وقررت بعدها دخول المعهد العالى للفنون المسرحية.