كنت متفوقا .. رامز أمير : دخولي الفن أثر سلبيا على مجموعي الكلي في الثانوية

كشف الفنان رامز امير عن ذكرياته مع الثانوية العامة وقدم نصيحة الى الطلاب وذلك بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة التى انطلقت اليوم بعد فترة من التاجيل.
وقال الفنان رامز فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" : أن نصيحتى الى طلاب الثانوية العامة ضرورة الاجتهاد وعدم التوتر فى ظل الظروف التى نعيشها حاليا بسبب فيروس كورونا.
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واضاف رامز قائلا : اتمنى لهم التوفيق جميعا وهذا لن يتحقق الا من خلال التحلى بالهدوء التام اثناء دخول الامتحان والثقة فى النفس.
واوضح : "ذكرياتى مع الثانوية العامة كانت سعيدة فى البداية حيث كنت متفوقا فى دراستى كثيرا وحققت مجموع كبير فى الصف الثانى الثانوى بلغ 94 %.
وتابع: ولكن جاء فى الصف الثالث الثانوى انشغلت فى التمثيل ومجال الفن وهو الامر الذى أثر سلبيا على مجموعى ككل حيث كان مجموعى ضعيف وقررت بعدها دخول المعهد العالى للفنون المسرحية.