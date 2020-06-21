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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا .. رانيا يوسف تنشر صورة لها أمام البحر .. ريهام سعيد تنفعل على متابع

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:06 م
صدى البلد
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منار نور
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

ندعم مواقف مصر.. قرقاش: رفض عربي لاستباحة سيادة وحدود ليبيا 

غرد أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات من خلال حسابه الشخصي تويتر، قائلا: "الدعم العربي الكبير لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص ليبيا مؤشر واضح علي رفض العالم العربي لاستباحة سيادته وحدوده من قبل الدول الإقليمية".


#أحمد_راضي يتصدر تويتر بعد وفاته متأثرا بكورونا

أعلنت العراق، اليوم الأحد، عن وفاة النجم العراقي السابق أحمد راضي في العاصمة بغداد بعد تدهور صحته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الجديد.


بكاش مايوه.. رانيا يوسف تنشر صورة لها من أمام البحر

نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة من الصور لها من خلال تواجدها أمام البحر عبر حسابها الشخصي انستجرام .  

وظهرت رانيا يوسف في الصورة وهي ترتدي كاش مايوه وتجلس امام البحر .


معندكش دم.. ريهام سعيد تنفعل على متابع: داخلين على حرب وأنت بتفكر كدة


نشرت ريهام سعيد صورة للجيش المصرى وعلقت قائلة : " تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر باذن الله ربنا يوفق جنودنا باذن الله النصر لمصر . ارجو الدعاء في كل صلاه لخير اجناد الارض علي فكره ده مش كلام انشا لازم ندعي لاولادنا و اخواتنا من القلب الدعاء بيرد القدر و كنز البعض مش عارف قيمته .


لقاء الخميسي: "الختان جريمة.. لا لختان البنات"


ونشرت لقاء الخميسي صورة لها وعلقت قائلة: "الختان جريمة .. لا لختان البنات". 

بملابس شتوي.. منه فضالي تستعرض جمالها 


ظهرت منة فضالي صورة وهي ترتدي ملابس شتوية ، حيث ارتد بلوفر لموني وبنطلون جينز ، وتركت شعرها منسدل علي الاكتاف .

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