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بيضيعوا وقت .. خبير مياه يكشف سيناريو إثيوبيا في التفاوض حول سد النهضة

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:12 م
الدكتور صفوت عبدالدايم،
الدكتور صفوت عبدالدايم، خبير الموارد المائية
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور صفوت عبدالدايم، خبير الموارد المائية، إن أثيوبيا بعد سنوات من التفاوض بشأن سد النهضة أثبتت أنها كانت لا تريد الوصول لحل، وإنما فقط تقوم بتضييع الوقت.

وتابع الدكتور صفوت عبدالدايم، خلال حواره في برنامج "صباحنا مصري"، المذاع على التلفزيون المصري، أن مصر أوضحت للعالم أنها قدمت كافة الحلول الممكنة لحل أزمة ملف سد النهضة، وان مصر كانت لديها حسن النية للتفاوض والوصول الى حل لتلك الازمة رغم تعنت الجانب الاثيوبي.

واوضح أن مصر وضعت قضية سد النهضة أمام العالم بلجوئها إلى مجلس الأمن، وهذا لان هناك اتفاقيات دولية تنص على ان لا يجب على اي دولة من الدول المشتركة في مياه اقليمية او دولية التحكم او التصرف فيها دون الرجوع للاطراف الاخرى، وان هناك مسئولية دولية تجاه قضية سد النهضة وما قد يحدثه من تأثير على الدولة المصرية.

وأعلنت مصر، يوم الجمعة الموافق 19 يونيو 2020 أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
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