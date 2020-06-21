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ساحة رأي

داليا السواح تكتب : خير أجناد الأرض

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:36 م
صدى البلد
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أحداث سريعة تفرض نفسها علي الساحة  صعب ان تمر مرور الكرام.. و لكن لا شيء يصعب علي البلد التي ذكرها الله تعالي في قرآنه الكريم "ادخلوها بسلام آمنين " فمصر مع حماية حدودها الغربية تسلك كل الطرق السلمية ليس ترددا او ضعفا منها كما صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي من المنطقة الغربية العسكرية و لكن هو صبر من اجل استجلاء الموقف وإيضاح الحقائق، فجيش مصر العظيم عقيدته منذ التاريخ وثوابته يؤمن و لا يعتدي .. يحمي لا يهدد حريص علي وطنه و بلاده .. حام لحدودة وأمنه.. فاليوم وجهت مصر رسائل واضحة لا تقبل اللبس في معناها مفادها امن مصر و حدودها خط احمر لا يقبل التفاوض فأي تدخل مباشر الان في الازمة الليبية اصبح يحمل الشرعية الدولية لحماية حدودها و اراضيها في اطار ميثاق الامم المتحدة (حق الدفاع عن النفس) وبناء علي  مجلس النواب الليبي الذي يمثل السلطة الشرعية الوحيده المنتخبة من الشعب الليبي فقد اكد سيادة الرئيس ان القوات المسلحة باتت مستعده لاي مهام توكل اليها في اشارة منه لقرب هذه اللحظة لحماية حدودنا من الميليشيات و المرتزقة. 


وقد لاقت تصريحات سيادته تأييدا و ترحيبا دوليا واسع النطاق  و رغم الاحداث الليبية الا ان مصر تتابع و بدقة مستجدات  ملف سد النهضة وتحرك الدولة لمخاطبة مجلس الامن مؤكدة حرصها علي المسار السياسي كذلك اعلامهم بحكم المادة ٣٥ من ميثاق الامم المتحدة بتنبيه مجلس الامن الي اي موقف قد يؤدي الي احتكاك دولي من المحتمل ان يعرض السلم و الامن الدولي للخطر ، فميثاق الامم المتحدة يعطي حق الدول الاعضاء حماية مصالحها الوطنية الحيوية و ضمان  بقائها مشيرة الي ان ملء السد يشكل خطرا واضحا علي مصر و تداعياته التي تهدد السلم و الامن الدوليين .  فالشعب المصري يقف علي قلب رجل واحد وراء جيشه و حكومته لدفاعه عن بلده و أمنها و حق البقاء.


ولكن كثيرا تجد المواطن المصري البسيط تأخذه الحمية و يريد الثأر اليوم قبل الغد و لكن من لا يعلم مفاهيم السياسة و مفاتيحها فالسياسة لها مواثيق وأعراف يجب الالتزام بها للحفاظ علي حقوقنا  حتي اخر لحظة و حق الدفاع عن النفس مكفول لنا و لكن بعد كل خطوات السلم التي يجب اتباعها فجيشنا قادر علي حماية حدودنا و حقنا في الحياه وأن نقول اننا في اختبار صعب فلا شيء يصعب علي خير اجناد الارض مررنا علي مر التاريخ بالكثير من الصعاب واضطرتنا الظروف الي المواجهة و لكن نصر الله دائما حليفنا، فكما قال تعالي "إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلي الله فليتوكل المؤمنون".
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