د. كمال الدسوقي يكتب: رقم 9





اليوم اعتقد الرساله وصلت للجميع مصر عادت شمسك الدهب ان استعرض الرءيس عبد الفتاح السيسى لقواتنا المسلحه فى المنطقه الغربيه يجعلنى وكل مصرى فخورا بمصريته ان هذة القوات وهذو الطاءرات والسفن والصوارخ والمعدات وهذة الجاهزية لقواتنا المسلحه ليس فقط فى الداخل ولكن خارج حدودنا للحفاظ على امن مصر القوى ماهوا الا انجاز كبير ينضم الى انجازات جيش مصر العظيم والى الرءيس عبد الفتاح السيسى الذى كان اليوم

حازما واضحا واثقا شجاعا قائدا عسكريا ومدنيا وسياسيا محنك

اتمنى ان تصل رساءلك الى هؤلاء الاوغاد على حدودنا الغربيه والجنوبيه واصبحت متأكدا ان مصر لها درع وسيف كما قالها من قبله الرءيس الراحل انور السادات