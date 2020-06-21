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حوادث

تجديد حبس 10 متهمين 45 يوما في خلية الأمل

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:06 م
محمد عبدالله
جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 10 متهمًا على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل" "التي تستهدف مؤسسات الدولة في 30 يونيو 45 يوما علي ذمة التحقيقات 

 والمتهمون هم علاء عبد الفتاح، محمد الباقر، رامي شعث، زياد العليمي، عبد الله السعيد، عبد الناصر اسماعيل، هشام فؤاد، حسام مؤنس، أحمد تمام، سامح سعود

كانت نيابة أمن الدولة  وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

 
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