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برلمان

فرج عامر: تصريحات السيسي حاسمة وتؤكد قدرة الجيش المصري على حماية حدودنا

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:16 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ماجدة بدوي
أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي  أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية المحاذية للحدود الليبية تؤكد قدرة قواتنا المسلحة الباسلة على حماية الامن القومى المصرى وحماية حدود مصر الغربية بطول 1200 كيلومتر، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الارتياح الكبير من الشعب المصرى العظيم واطمئنانه التام على مستقبل الدولة المصرية.


وقال "عامر" فى بيان له أصدره اليوم إن تصريحات الرئيس السيسى جاءت فى توقيت حساس ومهم خاصة بعد أن أصبحت ليبيا مسرحًا دوليًا للصراع وليس إقليميًا فقط، موضحًا أن سر تحديد السيسي لـ"سرت والجفرة" كخط أحمر جاء لان العالم كله أصبح على وعى واراك كاملين على أن سرت خط أحمر ومن يتخطاه معتد فخط سرت منتصف ليبيا وهو الذي يتحكم في البترول من الجنوب إلى الشمال وتركيا تطمح أن تكون موجودة به لأنه به الثروة الليبية. 

وأكد المهندس محمد فرج عامر أن مصر لن تسمح بذلك أبدًا خاصة بعد مطالبة الغالبية الساحقة من الليبيين من مصر، مساندتهم ودعمهم مؤكدًا ان تصريحات الرئيس السيسى أكدت عدم وجود أى أطماع لمصر فى ليبيا.

وكان ذلك بعد أن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أثناء تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية أكد أن "الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".

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