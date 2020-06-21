فرج عامر: تصريحات السيسي حاسمة وتؤكد قدرة الجيش المصري على حماية حدودنا

أن هناك حالة من الارتياح الكبير من الشعب المصرى العظيم واطمئنانه التام على مستقبل الدولة المصرية.

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية المحاذية للحدود الليبية تؤكد قدرة قواتنا المسلحة الباسلة على حماية

وقال "عامر" فى بيان له أصدره اليوم إن تصريحات

جاءت فى توقيت حساس ومهم خاصة بعد أن أصبحت ليبيا مسرحًا دوليًا للصراع وليس إقليميًا فقط، موضحًا أن سر تحديد السيسي لـ"سرت والجفرة" كخط أحمر جاء لان العالم كله

على وعى واراك كاملين على أن سرت خط أحمر ومن يتخطاه معتد فخط سرت منتصف ليبيا وهو الذي يتحكم في البترول من الجنوب إلى الشمال وتركيا تطمح أن تكون موجودة به لأنه به الثروة الليبية.

أصبح