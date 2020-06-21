AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الأخبار | زيادة لأصحاب المعاشات ورجاء الجداوي تفقد الوعي.. وبلاغ من شوبير ضد مرتضى منصور

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:15 م
أهم الأخبار
أهم الأخبار
Advertisements
عمرو خليفة
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الموضوعات والأخبار الهامة نستعرضها على النحو التالي:


عاش أصحاب المعاشات خلال الفترة الماضية فى حيرة للحصول على العلاوات الخمس باعتبارها أحد حقوقهم، حتى جاء حل الأزمة على يد وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، التى انتصرت لأصحاب المعاشات من خلال إعداد الحكومة لمشروع قانون لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، تم إحالته إلى مجلس النواب مؤخرا لكى يوافق عليه ويعطى بارقة أمل لأصحاب المعاشات فى إستعادة حقوقهم التى طال انتظارها.


كشف الفريق الطبي  المعالج للفنانة رجاء الجداوي بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، تطورات خطيرة عن حالتها الصحية.


أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنه قد تم رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة اليوم خلال سير امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.


في تفاصيل جديدة تحاكي خيال أفلام هوليوود، كشف أحدث الكتب عن الخزانة السوداء للجيش الأمريكي عن أن الولايات المتحدة خططت لتفجير القمر بقنبلة نووية عام 1959، وذلك في محاولة لاستعراض قوتها الهائلة أمام الاتحاد السوفييتي خلال حقبة الحرب الباردة. 


أعلن الإعلامي أحمد شوبير، تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، مشددا على أنه واثق من الحصول على حقوقه بعد التعدي عليه بالسب والقذف. 


اثار نور ابن الفنان هشام سليم ، جدلا واسعا بسبب الفيديو الذي ظهر فيه وهو يكشف عن خضوعه لعملية تحول جنسي ، من خلال خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 


أكد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن مصر الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا.. وبحسب "أخبار ليبيا"، قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي إن مصر تعي خطورة التدخلات الخارجية في ليبيا والتهديدات الإرهابية.


أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تسعي لتعزيز الحل السياسي في ليبيا، مضيفًا أن أي تهديد للأمن المصري والعربي سيلقى ردًا مناسبًا.


أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تواجه قضية سد النهضة من خلال تقريب وجهات النظر، موضحا أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن بعد رفض الطرف الإثيوبي التفاهم.


نشرت الفنانه ياسمين عبد العزيز صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيفين القباج: إقرار العلاوات الـ 5 جاء بتعليمات من الرئيس السيسي.. فيديو

أخبار البرلمان | بعد رسائل السيسى: مصر قادرة على انتزاع حقوقها.. وتفاصيل موعد صرف العلاوات الخمس

الجيش الليبي: مصر الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا وليس الإخوان وتركيا

بشرى سارة.. زيادة 80% لأصحاب المعاشات على العلاوات الخمس أول يوليو

ترشيحاتنا

أسالوا عائلة فتحي والغندور.. أحمد شوبير ينتقد رافضي عودة الدوري الممتاز

أغرب من الخيال.. أمريكا خططت لتفجير القمر بقنبلة نووية

أخبار الرياضة| فايلر يخضع للحجر المنزلي.. عملية جراحية لـ حسين الشحات.. تعديل موعد عودة الدوري

بيضيعوا وقت .. خبير مياه يكشف سيناريو إثيوبيا في التفاوض حول سد النهضة

أهم الأخبار | زيادة لأصحاب المعاشات ورجاء الجداوي تفقد الوعي.. وبلاغ من شوبير ضد مرتضى منصور

تركيا طامعة في ثروات ليبيا.. "أبناء ليبيا" تعلن تأييد إجراءات الرئيس السيسي

AdvertisementS

الصين تنقذ العالم من كورونا.. باحثون يبدأون المرحلة الثانية من التجارب على البشر

بشرى سارة.. زيادة 80% لأصحاب المعاشات على العلاوات الخمس أول يوليو

رجاء الجداوي تفقد الوعي بمستشفى أبو خليفة للعزل

انتهاء امتحان عربي الثانوية العامة.. وتسليم الطلاب بوكليت الدين والاقتصاد والإحصاء لحله منزليا

رسميا.. أحمد شوبير يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور "تفاصيل"

نقل طالب أزهري أثناء امتحانات الثانوية إلى المستشفى بسبب الاشتباه بإصابة كورونا.. فيديو وصور

أغرب من الخيال.. أمريكا خططت لتفجير القمر بقنبلة نووية

التعليم ترصد 8 حالات غش بالموبايل في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

بسبب الشذوذ الجنسي.. ٣ شباب يقتلون محاسبا في الجيزة ويستولون على ١٩ ألف جنيه

قد ينتهي قبل ظهور العلاج.. بشرى سارة من الأطباء عن كورونا

منخفض شرق ليبيا.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على شاطئ البحر .. إنجي شرف تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

بالكاروهات الأحمر والأسود.. ميس حمدان تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

بالفسفوري الكاجوال.. منة فضالي بإطلالة جديدة عبر إنستجرام