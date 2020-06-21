أهم الأخبار | زيادة لأصحاب المعاشات ورجاء الجداوي تفقد الوعي.. وبلاغ من شوبير ضد مرتضى منصور

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الموضوعات والأخبار الهامة نستعرضها على النحو التالي:









عاش أصحاب المعاشات خلال الفترة الماضية فى حيرة للحصول على العلاوات الخمس باعتبارها أحد حقوقهم، حتى جاء حل الأزمة على يد وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، التى انتصرت لأصحاب المعاشات من خلال إعداد الحكومة لمشروع قانون لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، تم إحالته إلى مجلس النواب مؤخرا لكى يوافق عليه ويعطى بارقة أمل لأصحاب المعاشات فى إستعادة حقوقهم التى طال انتظارها.









كشف الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، تطورات خطيرة عن حالتها الصحية.









أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنه قد تم رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة اليوم خلال سير امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.









في تفاصيل جديدة تحاكي خيال أفلام هوليوود، كشف أحدث الكتب عن الخزانة السوداء للجيش الأمريكي عن أن الولايات المتحدة خططت لتفجير القمر بقنبلة نووية عام 1959، وذلك في محاولة لاستعراض قوتها الهائلة أمام الاتحاد السوفييتي خلال حقبة الحرب الباردة.









أعلن الإعلامي أحمد شوبير، تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، مشددا على أنه واثق من الحصول على حقوقه بعد التعدي عليه بالسب والقذف.









اثار نور ابن الفنان هشام سليم ، جدلا واسعا بسبب الفيديو الذي ظهر فيه وهو يكشف عن خضوعه لعملية تحول جنسي ، من خلال خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.









أكد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن مصر الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا.. وبحسب "أخبار ليبيا"، قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي إن مصر تعي خطورة التدخلات الخارجية في ليبيا والتهديدات الإرهابية.









أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تسعي لتعزيز الحل السياسي في ليبيا، مضيفًا أن أي تهديد للأمن المصري والعربي سيلقى ردًا مناسبًا.









أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تواجه قضية سد النهضة من خلال تقريب وجهات النظر، موضحا أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن بعد رفض الطرف الإثيوبي التفاهم.







