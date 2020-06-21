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مرأة

مر 15 عاما ولسه بتحلم بيها .. أسرار كوابيس الثانوية العامة

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:44 م
اسماء محمد
فى ظل امتحانات الثانوية العامة 2020 تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى العديد من الصور والبوستات عن معاناتهم من استمرار كوابيس الثانوية العامة فى وقت الامتحانات رغم مرور عدة سنوات على اجتيازها منذ سنين طويلة فمنهم من تجاوز الـ 30 والـ 35 .. فما السر فى ذلك؟

يجيب على هذا التساؤل الدكتور محمد هانى، استشارى نفسى، كون الثانوية العامة مرحلة مهمة فى حياة الانسان لانها تحدد مستقبله المهنى يجعل هذه مليئة بالأحداث والتفاصيل التي قد تترك أثرا على الإنسان فيما بعد خاصة في ذاكرته وعقله الباطن ومشاعره.

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وأشار "هانى " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان استمرار كوابيس الثانوية العامة بعد انتهائها بسنوات يرجع لعدة اسباب، منها :

- النظرة المرعبة السائدة فى المجتمع المصرى عن الثانوية العامة أنها فترة تحديد مصير، أو أنها مسألة حياة أو موت ،وتعامل الأهالى معها وسياسة المدارس والمدرسين والدورس الخصوصية كلهم يعطوا مكانة كبرى لهذه الامتحانات ولكن بصورة مخيفة تجعل الانسان يتذكرها طوال العمر خاصة عندما تذكر امامه.
- المعاناة من عقدة الخوف من الثانوية العامة فى حد ذاتها خاصة انها تحدد المصير ولقوة تأثيرها عليهم ظلت مدفونة بداخلهم وتخرج فى صورة احلام عندما يأتى موعد الثانوية العامة.
- ارتباط الثانوية العامة ببعض الذكريات السيئة خاصة أن حوالى60 فى المائة لم يلتحقوا بالكليات التى كانوا يرغبون بها مما تسبب فى عدم تمكنهم من تحقيق الحياة التى كانوا يحلمون بها وعدم التمكن من العمل فى المهنة التى يرغبونها.
- يتعرض عادة الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة لعبء عصبي كبير مما يترك اثرا بداخلهم يتسبب فى الحلم بهذه الأمور خاصة عندما تبدأ فترة الامتحانات .
- كما ان بعض الأشخاص يهتمون بتفاصيل الأحداث وتترسخ فى عقلهم الباطن خاصة اذا كان لها عليهم تأثير كبير مما يجعلهم يرون شريط الأحداث التى وقعت خلال الثانوية العامة تمر أمام عينهم سواء فى اليقظة أو المنام.


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