مر 15 عاما ولسه بتحلم بيها .. أسرار كوابيس الثانوية العامة

حوالى60 فى المائة لم يلتحقوا بالكليات التى كانوا يرغبون بها مما تسبب فى عدم تمكنهم من تحقيق الحياة التى كانوا يحلمون بها وعدم التمكن من العمل فى المهنة التى يرغبونها.

- ارتباط الثانوية العامة ببعض الذكريات السيئة خاصة أن