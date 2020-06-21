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مرأة

في اليوم العالمي للأب 2020.. تعرف على تأثيره الإيجابي في حياة أبنائه

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:04 م
اليوم العالمي للأب
اليوم العالمي للأب 2020
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حياة عبد العزيز
يحتفل العالم في 21 يونيو من كل عام بـ اليوم العالمي بالأب، لتقديم له الشكر والتقدير في دوره بتربية الأبناء، فالأم وحدها لم تستطيع في تربية الأطفال تربية صحيحة.

وقدم موقع "بولد سكاي" التأثير الإيجابي للأب في حياة أطفاله وابنائه، تعرف عليها خلال السطور التالية..

تعزيز الثقة 
الأب هو الذي يعلم أطفاله أن يعيشوا حياتهم بثقة، يقدم الدعم العاطفي لأولاده، بغض النظر عما إذا كنت تشعر بالضعف والإحباط ، ستجد دائمًا والدك يعزز ثقتك ويشجعك على العمل بجدية أكبر، هذا لأنه يعرف قدراتك ومهاراتك، سيعلمك دائمًا كيفية التعامل مع التوتر والإحباط، بل ستتعلم أيضًا كيفية تقديم أفضل ما لديك في أي شيء تفعله.

الإيمان بالنفس 
الإيمان بالنفس أبرز التأثير النفسي للأب في حياة أطفاله، إنه يعلم أنه ما لم يكن أطفاله لن يؤمنوا بأنفسهم، فلن يتمكنوا من بذل قصارى جهدهم، وبالتالي، ستجد دائمًا الأب يشيد بجهود أطفاله، حتى لو لم يكن أطفاله بهذا الذكاء، فإن الأب الداعم سيقدر دائمًا إنجازات أطفاله، علاوة على ذلك، فهو نفسه يحاول قصارى جهده ليؤمن بكل ما يفعله. وبهذه الطريقة يضمن أن أطفاله قادرون على الإيمان بأنفسهم.

الدعم 
دعم الأب مهم في جعل الطفل يعتمد على نفسه ومستقلًا. لهذا، حيث يعمل الأب على تشجيع الأبن على تحمل المخاطر، بينما سيكون بجانبك. 

الانضباط 
ليس هناك من ينكر أن الآباء يعلمون أبنائهم في كثير من الأحيان كيف يكونون شخصًا عادلًا ولطيفًا، كما يطلب الأباء ابنائهم أن يكون شخصًا طيب القلب ومسؤولًا ولائقًا، يمكن أن تكون هناك أوقات عندما كان والدك يوبخك لعدم التصرف بشكل صحيح وكونك شخصًا خجولًا، وذلك لأن الأب يريد دائمًا أن يكون لأطفاله أخلاق حسنة.

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الأمن والامان 
لا يمكننا إنكار أن الأب يجعل طفله يشعر بالأمان والأمان من خلال حضوره، قد تسمع والدك في كثير من الأحيان يقول أنه هناك لدعمك ومساعدتك، فالأب يحمي دائمًا من جميع أنواع المشاكل.

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