عقب تشكيل هيئة مكتب المحامين.. رجائى عطية: نبدأ عهدا جديدا

قال رجائى عطية نقيب المحامين، انه تم تفويضه من قبل 17 عضوا بالمجلس لتشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة العامة للمحامين.





وأضاف عطية فى تصريح له عقب اجتماع مجلس المحامين، أن الاجتماع اليوم مكتمل نصابه القانوني ولا يؤثر فيه من تخلفوا عنه ونأمل في أن ننهض بالنقابة والمحاماة.





وأكد: "من فاتهم أن يكونوا في التفويض الذي أتاني باختيار هيئة المكتب، هم في القلب، وجزء لا يتجزأ من مجلس النقابة وشركائنا في مهام المجلس الجسيمة".





وكشف عطية أن الرأي استقر على تشكيل هيئة المكتب من مجدي سخي ومحب المكاوي وعمر هريدي ويحيى التوني.





وتابع أن تشكيل الامانة العامة من حسين الجمال ومحمود الداخلي وأسامة سلمان وأبو بكر ضوه.





وأمانة الصندوق ضمت سيد عبد الغني وعبد المجيد هارون.





وأختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: "نبدأ عهدا جديدا ننهض فيه بالنقابة والمحاماة، وأرجو أن نلتقي في القريب العاجل لتشكيل اللجان لما لها من دور هام في مشاركة هيئة المكتب في المهام الموكلة إليه".



