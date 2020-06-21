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برلمان

«المصريين الأحرار» بالسويس يواصل تعقيم مكاتب هيئة البريد لمكافحة كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:37 م
تعقيم مكاتب هيئة
تعقيم مكاتب هيئة البريد لمكافحة كورونا
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حسن رضوان
قام حزب «المصريين الأحرار» فى السويس بمواصلة اعمال تعقيم وتطهير عدد من مكاتب البريد المصرى بالسويس حفاظا على المواطنين والموظفين ووزع الحزب كمامات طبيه مغلفة على المواطنين مجانا ومطبوعات وملصقات للتوعية. 

جاء ذلك بناءً علي توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وتحت إشراف عادل فاضل أمين المحافظة، وباشر أعمال التعقيم أمانة السويس بقيادة أحمد البرلسى عضو هيئة المكتب بالحزب بالسويس وبحضور محمد مصباح مدير مكتب بربد السويس الرئيسى ومحمد أبو الحمد رئيس منطقة بريد السويس. 

 و قال فاضل أمين الحزب بالسويس، إن تعقيم مكاتب البريد  جاء حفاظا على سلامة المواطنين والموظفين وإنطلاقًا من الدور المجتمعي ومواكبا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا. 

وأشار إلي أن أعمال التعقيم تجري قبل حضور المواطنين وبعد انصرافهم من مكاتب البريد مع توزيع الكمامات علي الوافدين والمارة، واعمال التطهير تشمل المحلات التجارية المجاورة لمكتب البريد وسط ترحيب اصحابها.
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