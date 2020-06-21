«المصريين الأحرار» بالسويس يواصل تعقيم مكاتب هيئة البريد لمكافحة كورونا

قام حزب «المصريين الأحرار» فى السويس بمواصلة اعمال تعقيم وتطهير عدد من مكاتب البريد المصرى بالسويس حفاظا على المواطنين والموظفين ووزع الحزب كمامات طبيه مغلفة على المواطنين مجانا ومطبوعات وملصقات للتوعية.





جاء ذلك بناءً علي توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وتحت إشراف عادل فاضل أمين المحافظة، وباشر أعمال التعقيم أمانة السويس بقيادة أحمد البرلسى عضو هيئة المكتب بالحزب بالسويس وبحضور محمد مصباح مدير مكتب بربد السويس الرئيسى ومحمد أبو الحمد رئيس منطقة بريد السويس.





و قال فاضل أمين الحزب بالسويس، إن تعقيم مكاتب البريد جاء حفاظا على سلامة المواطنين والموظفين وإنطلاقًا من الدور المجتمعي ومواكبا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا.



