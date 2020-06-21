محافظ الدقهلية: تنفيذ منظومة جمع القمامة من المنازل بالمنصورة قريبا

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه سيتم قريبا تنفيذ منظومة جمع القمامة من المنازل بمدينه المنصورة كمرحلة أولى، مشيرا إلى أنه يقوم حاليا بمراجعة كراسة الشروط التى تم الانتهاء من إعدادها لتنفيذ تلك المنظومة مبدئيا في نطاق احياء شرق وغرب المنصورة.





وتهدف هذه المنظومة للقضاء نهائيا على تراكمات القمامة بالشوارع والميادين ليتم بعد بعد ذلك الاستغناء عن وجود صناديق للقمامه بالشوارع والقضاء نهائيا على مشكلة القمامة بنطاق المحافظة .





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الدقهلية اليوم لرؤساء الأحياء بشرق وغرب المنصورة ومدينه المنصورة ومسئولى الطرق والبيئة والمركبات والتخطيط .





وتناول الاجتماع عددا من المقترحات التى تستهدف تحسين مستوى النظافة واعطاء دفعه قوية للعمل فى رفع تراكمات القمامة بانحاء المحافظة من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وايضا التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين المتعلقة بوجود قمامة فى بعض المناطق.





ووجه المحافظ بإعادة التقسيم لنطاق العمل بالنسبة لرفع القمامه واعمال تحسين مستوى النظافه بالاحياء فى كل من شرق وغرب المنصورة وايضا المناطق الواقعة بالمدينه وتتبع الوحده المحلية لمركز المنصورة.





وأكد المحافظ ان الجميع يعمل على قلب رجل واحد وهدفنا جميعا هو تحسين مستوى خدمات النظافه المقدمه للمواطنين بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أهمية العمل بفكر استراتيجى يستهدف تحقيق ما يطلبه المواطنين ويحل المشكلات بصورة نهائية.





وأكد المحافظ على سرعة تذليل جميع العقبات الادارية القانونية، مشيرا إلى دعمه الكامل لجميع الأجهزة العاملة فى قطاع النظافة سواء من حيث العمالة او المعدات لتظل الدقهلية وعاصمتها المنصورة مدينه الجمال .





ووجه المحافظ للتنسيق الكامل فيما بين الوحدات المحلية لنجاح منظومة رفع القمامة فى الفترة الحالية حتى التنفيذ للمنظومة الجديده التى تستهدف الجمع من المنازل.





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