الكاف يتغزل فى مصر خلال ذكرى تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019

سلط الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على مرور عام بشأن تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التى نظمتها مصر بحضور 24 منتخبا وفار بلقبها منتخب محاربى الصحراء الجزائرى، مؤكدا أنه البطولة الأكبر على الإطلاق.

ونشر حساب الكاف عبر تويتر، فيديو بأعلام الدول التى شاركت فى البطولة التى أقيمت فى مدن القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس قائلا: "عام كامل مر منذ انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2019.. الأكبر على الإطلاق".



ويري مسئولو الكاف أن تنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2019 فى مصر هى الأفضلل على الإطلاق نتيجة المظهر الرائع التى ظهرت عليه والتنظيم المبهر للعرس الإفريقي الكبير .



وكان منتخب الجزائر توج بلقب بطولة الأمم الإفريقية 2019 عقب تغلبه على السنغال بهدف دون رد فى المباراة النهائية التى جمعتها باستاد القاهرة .